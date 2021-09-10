Более 10 кораблей вышли в Балтийское море для участия в учениях «Запад-2021»

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Различные типы военных кораблей вышли в Балтийское море для того, чтобы принять участие в учениях «Запад-2021».
Более 10 кораблей вышли в Балтийское море для участия в учениях «Запад-2021»
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«15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения «Запад-2021», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.

Кораблям предстоит отработка задач по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению.

Будут произведены артиллерийские и ракетные стрельбы.

Ранее стало известно, что учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались на 14 военных полигонах. 

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