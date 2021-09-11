Украинский генерал высказался об учениях «Запад-2021»

Командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что учения России и Белоруссии «Запад-2021» не несут непосредственной угрозы для Украины.

«В настоящее время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности в плане создания ударных группировок, а также проведения соответствующих мероприятий по подготовке агрессии в отношении Украины, не видно», — заявил Наев в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», транслировавшейся на YouTube.

По его словам, численность российских военных, принимающих участие в учениях, «не является критичной».

Он также добавил, что вероятность масштабного наступления войск России «есть с 2014 года».

Ранее учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались на 14 военных полигонах.