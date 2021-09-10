В Минобороны рассказали о фейках, дискредитирующих «Запад-2021»

В Минобороны России заявили, что сообщения о якобы заболевших на учениях «Запад-2021» российских военнослужащих являются дезинформацией, распространяемой с территории Украины.

«Информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», является фейком и абсолютно не соответствует действительности», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

По информации ведомства, в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации с территории Украины.

10 сентября Минобороны России сообщило, что учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались на 14 военных полигонах.