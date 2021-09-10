«Часть обширного военно-стратегического сотрудничества»: какие задачи будут отрабатываться на учениях «Запад-2021»

В пятницу, 10 сентября, стартуют стратегические учения «Запад-2021». Манёвры пройдут на 14 полигонах на территории России, Белоруссии и в Балтийском море, а участие в них примут около 200 тыс. военных, более 80 самолётов и вертолётов, порядка 760 единиц боевой техники. В учениях также будут задействованы военные из стран — членов ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, ряда других государств. Как отметил Владимир Путин, проведение таких манёвров логично в условиях, когда другие объединения, включая НАТО, наращивают своё военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ. По словам аналитиков, «Запад-2021» станет важным элементом боевой подготовки вооружённых сил союзников.

В пятницу, 10 сентября, стартуют совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Официальная церемония открытия манёвров прошла накануне на полигоне Мулино в Нижегородской области. Приветственное слово от лица министра обороны РФ Сергея Шойгу озвучил его заместитель Николай Панков.

«Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооружённых сил», — сказал Панков.

По его словам, подобные международные манёвры помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества.

Замминистра также подчеркнул, что учения «Запад-2021» носят «сугубо оборонительный характер» и направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооружённых сил союзников и дружественных государств.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверяет готовность войск к учениям «Запад-2021»

© Минобороны России

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, открывая манёвры на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, подчеркнул, что учения не несут угрозы Европе, а призваны продемонстрировать бесперспективность разговора с позиции силы с Белоруссией, Россией и другими членами ОДКБ.

«Убеждён, что учения продемонстрируют высокую готовность армий наших стран к совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства. Это станет своеобразным сигналом для коллективного Запада о бесперспективности разговора с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана и других стран Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал он.

На это же в ходе пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко указал и Владимир Путин: «Учения не направлены против кого бы то ни было. Но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО например, активно наращивают своё военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ».

Руководить манёврами «Запад-2021» будут начальники российского и белорусского генштабов — Валерий Герасимов и Виктор Гулевич. Практическая часть учений пройдёт с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в Балтийском море, а также на пяти площадках в Белоруссии.

Помимо россиян и белорусов, в манёврах примут участие также военные из стран — членов ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, ряда других государств. Так, 7 сентября в Россию прибыли около 500 военнослужащих из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.

Сообщается, что на учения приглашены более ста иностранных военных наблюдателей.

«Управление большим количеством военнослужащих»

О регулярном проведении совместных учений «Запад» Россия и Белоруссия договорились в 2009 году. Тогда же прошли первые подобные манёвры. В них участвовало около 12,5 тыс. военнослужащих, до 40 самолётов и около 200 единиц боевой техники. В 2011 году прошли манёвры «Щит Союза».

Следующие учения «Запад» состоялись в 2013 году. По данным Минобороны, на полигонах обеих стран тогда были задействованы около 12 тыс. военнослужащих, а также 180 единиц боевой техники, из них десять танков, около 40 самолётов и до десяти кораблей Балтийского флота.

Во время оперативно-стратегических учений «Запад-2009» на полигоне Балтийского флота Хмелёвка в Калининградской области

РИА Новости

© Игорь Зарембо

В 2017 году учения «Запад» стали масштабней. К ним привлекли около 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также десять кораблей.

Как отмечают эксперты, стартовавшие манёвры станут самыми крупными среди учений «Запад». По данным российского Минобороны, в общей сложности в них примут участие около 200 тыс. военнослужащих. Кроме того, на учениях будет задействовано более 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, комплексов РСЗО и миномётов, а также до 15 кораблей.

«Из них на территории Республики Беларусь в учении задействовано 12 800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолётов и вертолётов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов», — сообщили в оборонном ведомстве.

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По словам аналитиков, такое увеличение численности привлекаемого личного состава не случайно.

«Российская армия сейчас совершенствует автоматизированную систему управления войсками, которая предполагает управление большим количеством военнослужащих, военной техники и средств вооружения. В связи с этим растёт численность привлекаемого личного состава», — заявил RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Элемент информационной войны»

Стоит отметить, что в Европе и США многие СМИ, НКО и политики выражают обеспокоенность в связи с проведением учений «Запад-2021».

Наибольшую активность в этом отношении проявляет Польша. Так, премьер-министр Матеуш Моравецкий в начале недели заявил, что Варшава опасается провокаций на фоне учений «Запад-2021». А глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох выразил мнение, что в сценарии российско-белорусских манёвров якобы фигурируют гибридные действия.

«Как у польских служб, так и у служб союзнических стран давно имеется информация о том, что сценарий этих учений подразумевает под собой дестабилизацию ситуации на нашей восточной границе, и мы уже в некоторой степени столкнулись с этим», — заявил он.

Сходным образом об учениях пишут и польские СМИ. В ряде публикаций журналисты пытаются намекнуть на то, что у этих манёвров есть некие скрытые цели. Так, польский портал TVP1 опубликовал материал, в котором утверждается, что Москва с помощью учений якобы стремится создать ощущение угрозы в странах Центральной Европы и отбить у НАТО желание принимать активное участие на восточном фланге альянса. Сами учения при этом названы «агрессивными».

Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России «Запад-2017»

РИА Новости

© Евгений Биятов

А польское Radio Maryja пишет, что в связи с учениями особое внимание стоит обратить на Сувалкский коридор — часть границы, которая соединяет Польшу со странами Прибалтики и одновременно отделяет Белоруссию от Калининградской области. Портал называет это место «одной из самых горячих точек Европы», не поясняя при этом, какое отношение к нему имеют российско-белорусские учения.

В свою очередь, американский аналитический центр при НАТО «Атлантический совет»* в июле опубликовал материал, в котором указал на увеличение военного присутствия РФ в Белоруссии и предупредил, что из-за учений сентябрь может стать трудным месяцем для Североатлантического альянса, западных соседей Белоруссии и Украины.

Центр анализа европейской политики (CEPA) разместил на своём сайте материал, в котором утверждается, что учения якобы недостаточно прозрачны. Кроме того, авторы текста призывают НАТО быть более напористым и активным в проведении своих военных учений, меньше беспокоясь при этом об опасениях РФ.

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По словам аналитиков, риторика западных стран в этом вопросе основывается на принципе двойных стандартов, поскольку военная активность альянса в последнее время сильно возросла. Только в этом году были проведены крупнейшие за 25 лет учения Defender Europe 2021, а США организовали военно-морские манёвры Large Scale Exercise 2021, которые были объявлены самыми масштабными за последние 40 лет.

При этом РФ и Белоруссия проводят учения исключительно на своей территории, а учения НАТО нередко проходят у границ России — на Украине, в Грузии и Прибалтике.

«Подобная риторика — это стандартный элемент информационной войны против Минска и Москвы со стороны западных стран», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Леонков: «Это делается с целью пропаганды, поддержания антироссийской и русофобской истерии. При этом Россия проводит открытые учения с нейтральной тематикой, приглашает наблюдателей и СМИ из любых стран. В НАТО этого нет».

Оборонительный характер

По словам Алексея Леонкова, учения «Запад-2021» являются важной составной частью подготовки Вооружённых сил России и Белоруссии.

«Стратегические учения «Запад-2021» — большой итог проведённой за последнее время учебно-боевой подготовки ВС РФ. Согласно замыслу, должны отрабатываться возможные варианты отражения атаки условного противника. Это оборонительные учения, которые играют важную роль в системе обучения военных двух стран», — отметил аналитик.

Владимир Шаповалов при этом подчеркнул, что Россия и Белоруссия являются союзниками по линии ОДКБ и Союзного государства, поэтому проведение совместных учений никого не должно удивлять.

«Подобные военные контакты не являются чем-то из ряда вон выходящим. Это часть обширного военно-стратегического сотрудничества, которое существует между странами уже много лет», — сказал эксперт.

Аналитик также добавил, что в условиях санкционного давления Запада, а также увеличения военной активности НАТО такие учения должны продемонстрировать готовность Москвы и Минска вместе давать отпор враждебным действиям.

«В настоящее время уровень агрессии в отношении Белоруссии со стороны её западных соседей, входящих в НАТО, существенно возрос. В этих условиях российско-белорусские учения должны чётко продемонстрировать западным странам, что Минск и Москва являются союзниками и в случае возникновения каких-либо провокаций со стороны НАТО будет дан эффективный ответ», — заключил Шаповалов.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.