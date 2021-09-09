В Минске заявили, что учения покажут бесперспективность разговора с позиции силы

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что стратегические белорусско-российские учения «Запад-2021» призваны продемонстрировать западным государствам бесперспективность разговора с позиции силы.
В Минске заявили, что учения покажут бесперспективность разговора с позиции силы
  • © Минобороны Беларуси

«Убеждён, что учение продемонстрирует высокую готовность армий наших стран к совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «это станет своеобразным сигналом для коллективного Запада в бесперспективности разговора с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана и других стран Организации договора коллективной безопасности».

Ранее сообщалось, что в составе учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и ПВО белорусские и российские военные заступили на совместное боевое дежурство в Белоруссии.

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