Российские и белорусские военные заступили на совместное боевое дежурство

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В составе учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и ПВО белорусские и российские военные заступили на совместное боевое дежурство в Белоруссии.
Российские и белорусские военные заступили на совместное боевое дежурство
  • © Министерство обороны Республики Беларусь

«На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооружённых сил двух стран», — говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства в Telegram-канале.

Торжественные мероприятия состоялись на аэродроме 61-й истребительной авиабазы ВС Белоруссии.

Также Россия и Белоруссия проводят совместные стратегические военные учения «Запад-2021». Манёвры будут проходить на территории двух государств в период с 10 по 16 сентября.

Ранее в российском Минобороны заявили, что учения «Запад-2021» будут носить оборонительный характер.

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