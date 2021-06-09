«Тренд к милитаризации региона»: какие цели преследуют учения США и их союзников Arctic Challenge

Военные учения Arctic Challenge носят провокационный характер и расходятся с заявлениями американских властей о безальтернативности мирного развития Арктического региона. Об этом заявили в российском посольстве в США. В манёврах задействованы военно-воздушные силы ряда стран НАТО, включая США и Великобританию, а также самолёты ВВС Швеции и Финляндии. Как отметили в Вашингтоне, подобные учения подают «мощный сигнал сдерживания». Аналитики констатируют, что активность США и их союзников в Арктике в последнее время возросла. При этом Вашингтон критикует деятельность Москвы в регионе, пытаясь, например, оспорить её право регулировать движение судов по Северному морскому пути. Эксперты отмечают, что такой курс США является посягательством на действующее международное право и суверенные интересы России.

Стартовавшие на севере Скандинавского полуострова международные военные учения Arctic Challenge противоречат озвученным властями США тезисам о необходимости мирного развития Арктики. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Манёвры Arctic Challenge с участием командования ВВС США в Европе и Африке провокационны. Не способствуют укреплению доверия в Европе. Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона», — говорится в сообщении, размещённом на странице российского диппредставительства в Twitter.

❗️Exercises #ArcticChallenge with participation of @HQUSAFEAFAF are provocative. These maneuvers do not establish any framework for mutual trust in Europe and contradict to peaceful and sustainable development of #ArcticRegion — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 8, 2021

Arctic Challenge проводятся с 2013 года с периодичностью раз в два года. Как отметили в пресс-службе Вооружённых сил Швеции, эти тренировки — «одни из самых масштабных в Европе учений ВВС».

«В них примут участие более 3000 военнослужащих и более 70 единиц авиации. Помимо многоцелевых истребителей, в ходе манёвров будут задействованы: транспортно-связной самолёт, самолёты связи, средства дозаправки в воздухе, самолёт ДРЛО, а также транспортные и поисково-спасательные вертолёты», — говорится на сайте военного ведомства.

В нынешнем году Arctic Challenge Exercise проходят с 7 по 18 июня. В них принимают участие ВВС Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Великобритании, США, Нидерландов и Германии.

Как отмечают шведские военные, учения предусматривают «совместные тренировочные военно-воздушные миссии», которые стартуют с баз, расположенных на севере Швеции, Норвегии и Финляндии. В Пентагоне поясняют, что войска будут отрабатывать наступательные и оборонительные сценарии, подразумевающие выполнение задач в направлениях «воздух — воздух» и «воздух — земля».

При этом от Норвегии в манёврах будут впервые задействованы недавно поступившие в ВВС страны истребители F-35. В тренировках также примет участие самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления тактической авиацией Е-3A AWACS НАТО.

В свою очередь, на сайте командования ВВС США в Европе и Африке отмечается, что подобные учения «повышают оперативную совместимость с силами союзников и партнёров для демонстрации потенциала и подачи мощного сигнала сдерживания».

«Arctic Challenge — одни из главных учений, направленных на укрепление отношений и безопасности, в рамках которых мы тренируемся вместе с нашими североевропейскими партнёрами», — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

Здание посольства России в Вашингтоне

AFP

© Mandel Ngan

В Пентагоне отмечают, что в ходе Arctic Challenge США вместе со своими союзниками и региональными партнёрами «будут отрабатывать возможности по планированию, проведению и оценке мероприятий, осуществляемых крупными группировками войск в рамках многонациональной военно-воздушной операции».

В американском военном ведомстве подчеркнули, что уделяют особое внимание взаимодействию со своими союзниками в Арктическом регионе.

«Чрезвычайно важно обеспечивать координацию действий с арктическими союзниками, региональными партнёрами и объединёнными силами. Семь из восьми арктических государств являются членами НАТО или имеют статус партнёра по программе расширенных возможностей, они обладают богатым опытом выполнения задач на Крайнем Севере», — указано в релизе.

Борьба за Арктику

Стоит отметить, что в последнее время активность США в Арктике возросла. При этом Вашингтон активно критикует действия Москвы в этом регионе. В частности, американское руководство считает незаконным регулирование Россией Северного морского пути. Об этом в мае заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы видели, как Россия предъявляла незаконные морские требования, особенно в том, что касается регулирования прохода иностранных судов по Северному морскому пути, и эти требования идут вразрез с международным правом», — сказал глава Госдепа в ходе визита в Рейкьявик.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Reuters

© Alex Brandon

Он также призвал избегать милитаризации Арктики, так как это может привести к большим проблемам.

«Это повышает опасность различных случайностей и просчётов, а также подрывает общее стремление к мирному и устойчивому будущему для региона», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

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«Мы видим причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы наше арктическое побережье было безопасным, и всё, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно... А вот когда НАТО пытается оправдать своё наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например», — сказал глава МИД Сергей Лавров.

В то же время Вашингтон предпринимает шаги по усилению своего военного присутствия в регионе. Так, в середине апреля США подписали с Норвегией Дополнительное соглашение по оборонному сотрудничеству (Supplementary Defense Cooperation Agreement).

Согласно этому документу, Осло предоставляет США беспрепятственный доступ к согласованным районам и объектам инфраструктуры, которые могут быть использованы американской стороной в военных целях.

Об интересе США к Арктике в мае сообщил и президент Джо Байден. Он назвал Соединённые Штаты арктической страной и заявил, что Вашингтон должен продемонстрировать лидерство в этом регионе. Глава государства также сказал, что США нуждаются в современных ледоколах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Положение в Арктике время от времени обсуждается и в американских СМИ. Так, газета The New York Times в мае опубликовала материал, в котором констатировала, что Россия вовремя учла происходящие климатические изменения в этом регионе и в результате обошла США в освоении Арктики, в том числе в военной сфере.

В этом контексте издание напомнило, что осенью 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

В частности, в этом документе говорится: «Значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать в результате климатических изменений».

При этом стоит отметить, что основное внимание в стратегии уделено проблемам социального и экономического развития Арктического региона РФ, а также вопросам климата. США там вообще не фигурируют.

«Увеличить накал милитаризации»

Эксперты констатируют, что США и их союзники, проводя учения Arctic Challenge, способствуют усилению напряжённости в Арктике.

«Такие масштабные учения демонстрируют опасный тренд к милитаризации региона. В последнее время военная активность НАТО на северном направлении значительно возросла», — заявил в беседе с RT руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

При этом эксперты уверены, что манёвры направлены именно против Москвы, хотя в официальных заявлениях участников учений Россия не упоминается.

«В этом смысле российская реакция абсолютно закономерна, так как проведение многосторонних военных учений в Арктическом регионе — это прямая попытка увеличить накал милитаризации и заявить де-факто «свои права» на Арктику», — сказал в комментарии RT директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков.

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Дмитрий Данилов также считает несостоятельным тезис об оборонительном характере действий западных союзников в регионе. По его словам, «натовцы ведут разговор уже не просто об укреплении потенциала на севере, а о необходимости создания пояса сдерживания России по всему периметру границы».

В этом процессе особая роль отводится северным странам, включая Швецию и Финляндию, которые не состоят в НАТО, но являются партнёрами альянса, говорит Данилов.

Одновременно с этим аналитики подчёркивают, что деятельность РФ в Арктике соответствует всем международным правовым нормам и никому не угрожает.

«Действия России в Арктическом регионе абсолютно законны. Например, Северный морской путь, о котором говорил Блинкен, проходит по российской территории, в российских территориальных водах, и никакого отношения к США не имеет. Поэтому никаких прав говорить нам о законности и незаконности у Вашингтона в данном случае нет. Однако заявления Блинкена и других американских функционеров дают нам понять, в какую сторону будет двигаться американская политика в Арктике: они будут пытаться провести интернационализацию всего региона, чтобы объявить его международным пространством», — заявил Егорченков.

В свою очередь, Дмитрий Данилов отметил, что Россия справедливо рассматривает подобный курс американцев как посягательство на действующее международное право: «Это также и посягательство на суверенные интересы РФ. И в Москве это прекрасно понимают и реагируют на эти угрозы».