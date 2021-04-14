«В суровых климатических условиях»: как совершенствуется инфраструктура и техника Северного флота

Российские военные планируют в скором времени завершить модернизацию береговой базы в гарнизоне Гаджиево Мурманской области, где дислоцированы атомные подводные лодки Северного флота. Совершенствование системы базирования призвано обеспечить комфортное размещение новых атомных крейсеров семейства «Борей». Параллельно Минобороны развивает инфраструктуру в Заозёрске. Как полагают эксперты, модернизация пунктов дислокации атомоходов позволяет принимать на вооружение новые образцы военно-морской техники.

Модернизация береговой базы в военно-морском гарнизоне Гаджиево в Мурманской области будет завершена в сентябре 2021 года. Об этом доложили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе его посещения данного объекта, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Завершение работ позволит в полном объёме обеспечить находящиеся у причалов корабли всеми энергосредами, связью, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В общей сложности будут возведены и реконструированы 49 различных объектов инфраструктуры, включая причальный фронт для размещения атомных подводных крейсеров ВМФ.

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Одна из ключевых целей модернизации — превратить Гаджиево в удобную гавань для дислокации носителей морских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) семейства «Борей». Сейчас на береговой базе находятся подлодка проекта 955 («Борей») «Юрий Долгорукий» и крейсер проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир», принятый в состав Северного флота в 2020 году.

В течение 2021 года состав ВМФ пополнит «Князь Олег». На сегодняшний день ведётся строительство ещё трёх крейсеров: «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский».

Основу арсенала данных атомоходов составляют твердотопливные МБР Р-30 «Булава», разработанные специалистами Московского института теплотехники. Каждый «Борей» вмещает 16 таких ракет.

В перспективе крейсера проекта 955 и проекта 955А призваны заменить построенные на излёте холодной войны подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин», вооружённые жидкостными МБР Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Этот тип ракет считается самым мощным в мире, однако менее безопасен в эксплуатации, чем «Булава».

«Обслуживание принципиально нового морского вооружения»

Одновременно с пунктом размещения в Гаджиеве проводятся работы по совершенствованию жилой и социальной инфраструктуры. Во время посещения гарнизона Шойгу поручил командованию Северного флота подготовить комплексный план благоустройства городка.

«В настоящее время в гарнизоне ведётся строительство трёх жилых домов на 300 квартир. Всего в жилом микрорайоне спланировано к строительству восемь домов, пять из которых уже сданы и заселены», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как пояснил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, Минобороны РФ планирует создать в Гаджиеве полноценный военный городок, где будут комфортно проживать моряки и члены их семей. Достойные условия жизни — необходимый в современном мире стандарт службы военных, отметил эксперт.

Жилой комплекс в Гаджиеве

© Минобороны России

В настоящее время, помимо Гаджиева, ведётся модернизация инфраструктуры базирования субмарин в колыбели атомного подводного флота России — населённом пункте Заозёрск. По словам командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, совершенствование пунктов дислокации подлодок происходит параллельно с освоением новых субмарин.

«Мы продолжаем её (инфраструктуру. — RT) успешно использовать и модернизировать, строить новые причалы и хранилища, системы для приёма, перегрузки и обслуживания принципиально нового морского вооружения», — сказал ранее Моисеев.

Как отметил Подберёзкин, Северный флот благодаря атомным подлодкам обладает высокой степенью автономности, но без удобных береговых баз он не может нормально функционировать.

«Любому кораблю необходимо регулярно возвращаться в порт приписки, проходить обслуживание, плановый ремонт, пополнять запасы. Мощные крейсеры Северного флота — сложная военно-морская техника, их обслуживание и их подготовка к выходу в море создаёт большую нагрузку на береговую инфраструктуру», — пояснил Подберёзкин.

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Совершенствование системы базирования Северного флота имеет исключительное значение для военно-морского флота и российского государства. Об этом в беседе с RT заявил академический советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Кикнадзе, проходивший в прошлом службу в ВМФ.

«Береговая инфраструктура, безусловно, помогает в эксплуатации морской техники и помогает раскрывать её боевой потенциал. К сожалению, наша страна неоднократно сталкивалась с тем, что новые типы техники поступали на вооружение без подготовленной для этого инфраструктуры обслуживания», — констатировал Кикнадзе.

Как полагает эксперт, Минобороны РФ извлекло урок из ошибок прошлого и учитывает в своих планах необходимость постоянной модернизации системы базирования под нужды эксплуатации новых образцов военно-морской техники.

«Здесь мы видим абсолютно верное решение. Сейчас, когда начинают строиться корабли нового класса, запускается процесс модернизации инфраструктуры, что позволяет впоследствии принимать эти корабли в состав флота», — добавил Кикнадзе.

«Планомерная работа»

По мнению экспертов, модернизация береговой инфраструктуры Северного флота предоставляет РФ серьёзные конкурентные преимущества перед лицом растущих военных угроз со стороны Запада.

Как сообщил Шойгу в Североморске на совещании с руководством ВС РФ и представителями судостроительной отрасли, США и их союзники наращивают в высоких широтах морские и сухопутные группировки. Однако, по оценке министра обороны РФ, Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в заполярном регионе.

«Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты её национальных интересов в Арктике Министерство обороны ведёт планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведётся боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия», — заявил Шойгу.

Новый подводный крейсер ВМФ проекта 955А «Князь Владимир»

© Минобороны России

В своём выступлении министр обороны РФ отметил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021». По его мнению, значение этих учений «трудно переоценить».

«Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из-подо льда одновременно трёх атомных подводных лодок», — сказал Шойгу.

Напомним, что подъём на поверхность атомных субмарин состоялся в районе острова Земля Александры в конце марта. Взломав полутораметровый лёд, отечественные подлодки одновременно всплыли на небольшом расстоянии друг от друга.

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По информации Минобороны РФ, один из атомоходов провёл практическую торпедную стрельбу из-подо льда «с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением её техническими средствами и подъёмом на поверхность». Также к участию в «Умке-2021» были привлечены авиационные и мотострелковые части ВС РФ.

Как подчеркнул главком ВМФ адмирал Николай Евменов, образцы техники, которые прошли испытания в суровых природно-климатические условиях, подтвердили свои технические характеристики. Действия российских войск высоко оценил президент РФ Владимир Путин.

«Экипажи подводных лодок, самолётов военно-транспортной, истребительной авиации, а также арктических мотострелковых подразделений показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики. Подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надёжность при эксплуатации в экстремальных условиях», — заявил Путин.

Российские войска намерены продолжить практику проведения комплексных арктических экспедиций, отрабатывая задачи в новых районах Заполярья. По словам Кикнадзе, в современных условиях Северный флот демонстрирует готовность не только обеспечивать ядерное сдерживание США, но и отстаивать экономические проекты РФ в Заполярье, реализация которых противоречит планам стран — членов НАТО.

В Вашингтоне регулярно выражают недовольство возросшей активностью Москвы в Арктике. Так, в начале апреля во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал Заполярье «потенциальным стратегическим коридором» между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и Соединёнными Штатами и «ключевой территорией, чрезвычайно важной для обороны» США.

Подлодки ВМФ в Гаджиеве

© Минобороны России

В американском военном ведомстве считают, что по мере таяния льдов в высоких широтах открываются новые возможности для транзита товаров. По информации Пентагона, в Арктике «устраняются естественные преграды, на которые Россия когда-то полагалась для защиты своих интересов в регионе».

«Теперь она (Россия. — RT) стремится укрепить свою безопасность путём восстановления аэродромов советских времён, расширения сети ракетных систем противовоздушной и береговой обороны, а также развития потенциала по ограничению и воспрещению доступа и манёвра», — говорится в материалах Минобороны США.

По прогнозу Алексея Подберёзкина, с учётом растущего интереса к Арктике со стороны западных государств роль Северного флота в обеспечении национальной безопасности будет объективно возрастать.

«Северный флот уже сейчас имеет приоритетное значение для безопасности нашей страны. Он противостоит Североатлантическому блоку. Его развитие, поступление новой техники и модернизация береговой инфраструктуры являются приоритетным стратегическим направлением в оборонной политике России», — подчеркнул Подберёзкин.