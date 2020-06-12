«Воплотил в себе передовую научную мысль»: подводный крейсер «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония состоялась в Северодвинске при участии главы ВМФ Николая Евменова и командующего Северным флотом Александра Моисеева. Адмирал Евменов отметил, что новейший корабль воплотил в себе передовую научную мысль отечественных кораблестроителей. Эксперты указали, что «Князь Владимир» является совершенно новым проектом, не основанном на «советском заделе».

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России, сообщает Минобороны.

«В День России, 12 июня, на предприятии «Севмаш» в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» и подъёма на нём военно-морского Андреевского флага», — говорится в сообщении ведомства.

Глава ВМФ адмирал Николай Евменов руководил церемонией приёма корабля в состав флота. На ней также присутствовали командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, мэр Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Во время церемонии глава ВМФ обратил внимание на то, что не имеющий аналогов крейсер пополнил ряды флота именно в День России.

«Это событие подчёркивает статус Российской Федерации как великой морской державы, обладающей океанским флотом. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» воплотил в себе передовую научную мысль наших учёных, кораблестроителей», — сказал он.

Напомним, что «Князь Владимир» является головной лодкой усовершенствованного проекта 955А («Борей-А») — атомных подлодок четвёртого поколения. Корабль был заложен в 2012 году в присутствии Владимира Путина.

«Князь Владимир» стал первым кораблём усовершенствованного проекта 955А «Борей-А», спущенным на воду. Наряду со стоящими на вооружении ВМФ субмаринами проекта («Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах»), крейсер «Князь Владимир» сконструирован в санкт-петербургском ЦКБ МТ «Рубин», а изготовлен на верфях АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске. Корабль спустили на воду в ноябре 2017 года.

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Основные испытания, включая ракетные стрельбы, крейсер прошёл в 2019 году. В частности, в октябре со стратегического ракетоносца впервые произвели испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».

В середине мая 2020 года «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям, во время которых приёмо-сдаточная комиссия проверила качество устранения выявленных ранее недочётов и работоспособность корабля.

В конце мая корабль официально передали ВМФ. Акт о приёмке корабля 2 июня подписал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. Крейсер будет выполнять задачи в составе Северного флота (СФ).

Напомним, что это формирование отвечает за оборону арктических пространств от Мурманска до Чукотки, охрану экономических ресурсов Заполярья и Северного морского пути. Ещё одна важнейшая задача СФ — обеспечение ядерного сдерживания западных государств.

Комментируя пополнение в рядах кораблей ВМФ, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин указал на важность этого события в свете укрепления боеготовности российских ядерных сил сдерживания.

«Князь Владимир» — серийный проект, который прошёл усовершенствование. Там стоят бесшумные двигатели, лодка манёвренная, обладает новейшей и совершенной аппаратурой», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он указал, что наличие подобной техники заставляет «вероятного противника не сомневаться в том, что он получит по заслугам».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский также обратил внимание на принципиальную новизну проекта «Князь Владимир».

«Это совершенно новый подводный корабль. Прошлые лодки строились ещё из «советского задела». На новой лодке появилась возможность эффективнее использовать возможности корпуса, снижена шумность лодки при движении. Её оснастили современными бортовыми системами. Плюс она получила новые торпедные аппараты», — рассказал в беседе с RT Мураховский.

Он заключил, что с учётом важности морского вооружения в концепции ядерного сдерживания «надо понимать, что эти лодки востребованы для того, чтобы на высшем уровне обеспечить оборону страны».