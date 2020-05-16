Атомная подводная лодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям

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Головная атомная подводная лодка «Князь Владимир», которую построили по проекту 955А («Борей-А»), приступила к подводным испытаниям перед вхождением в состав Северного флота.
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям
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«Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», выполняющий задачи контрольного выхода перед передачей в боевой состав Северного флота, приступил к подводной части испытаний в Белом море», — цитирует РИА Новости пресс-службу флота.

Приёмо-сдаточная комиссия вместе с экипажем проверяют качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов судна.

«После успешного завершения контрольного выхода будет решён вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове», — добавили в Северном флоте.

Там напомнили, что основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, подлодка прошла в конце 2019 года.

В декабре 2019 года первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.

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