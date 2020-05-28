Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ

Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир» усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» передана ВМФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

«Акт приёма-передачи корабля был подписан в Северодвинске сегодня», — сказали в ОСК.

Планируется, что в ближайшее время на судне поднимут Андреевский флаг, после чего оно войдёт в боевой состав Северного флота.

Ранее «Князь Владимир» завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск. Он находился в Белом море с 12 мая, контрольные испытания проводились в надводном и подводном положении.

АПЛ является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А атомных подлодок четвёртого поколения.