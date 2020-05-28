Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
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- РИА Новости
«Акт приёма-передачи корабля был подписан в Северодвинске сегодня», — сказали в ОСК.
Планируется, что в ближайшее время на судне поднимут Андреевский флаг, после чего оно войдёт в боевой состав Северного флота.
Ранее «Князь Владимир» завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск. Он находился в Белом море с 12 мая, контрольные испытания проводились в надводном и подводном положении.
АПЛ является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А атомных подлодок четвёртого поколения.