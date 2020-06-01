Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью

Командующий Северным флотом России Александр Моисеев заявил, что российские подводные лодки осенью этого года проведут стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).

Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

«Основным итоговым мероприятием учебного года станет проверка готовности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения в ходе выполнения ими практических стрельб межконтинентальными баллистическими ракетами», — указал он.

По его словам, соответствующие стрельбы пройдут «в осенний период».

Моисеев не стал уточнять, какие именно подлодки примут участие в данных манёврах.

Ранее сообщалось, что новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир» усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» передана ВМФ.