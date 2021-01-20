Единая система: как Минобороны внедряет сетецентрическую модель ведения операций

Командование Западного военного округа ВС России сообщило о проведении первых сетецентрических учений с участием самоходных артиллерийских установок «Мста-С-М2». Во время манёвров военные применили единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), которая позволяет всем участникам операции действовать в объединённой информационной сети. Система согласовывает и координирует данные разведки, навигации и связи, позволяя втрое ускорить принятие решений и действия войск в условиях боя. ЕСУ ТЗ внедряется в рамках сетецентрической военной концепции, согласно которой армия должна действовать как единая интегрированная система. По мнению экспертов, успешное применение такого подхода позволит значительно повысить эффективность вооружённых сил.

Российские военные впервые провели сетецентрические учения с участием самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста». Об этом сообщило командование Западного военного округа.

«Артиллеристы впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ «Мста-С-М2» в единой системе управления огнём в Брянской области», — цитирует агентство сообщение командования.

В манёврах приняли участие около 500 военнослужащих Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии, было задействовано 25 единиц оружия.

Военнослужащие Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО

© Министерство обороны РФ

Уточняется, что во время учений была применена единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), которая позволяет обмениваться данными и корректировать огонь в режиме реального времени при помощи БПЛА и средств разведки. В рамках сетецентрической военной концепции все участники боя действуют в одной информационной сети, при помощи которой координируется управление боевыми единицами.

Доведение до автоматизма

Аппаратура ЕСУ ТЗ была разработана воронежским концерном «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»).

Государственный контракт на поставку оборудования ЕСУ ТЗ российской армии был подписан в декабре 2018 года. Как отметил тогда заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, ранее ведомство не заключало контракты на покупку подобных систем.

Работа над ЕСУ ТЗ была начата ещё в конце 1990-х годов в рамках комплексной программы. Концепция единой системы управления была утверждена президентом России в 2000 году.

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Сейчас ЕСУ ТЗ включает в себя подсистемы, которые управляют системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением, а также объединяют в информационную сеть различные виды связи.

Как отмечается на сайте компании-производителя, система АСУВ ТЗ (составная часть ЕСУ ТЗ. — RT) позволяет обеспечить согласованность применения родов войск, систем и средств боевого управления, разведки, навигации и связи в условиях изменяющейся оперативно-тактической обстановки. Кроме того, применение единой системы управления позволяет сократить цикл управления войсками в три раза. Циклом управления называют время, необходимое для принятия решения командованием по конкретной боевой задаче и подготовки войск к её выполнению.

По словам производителя, благодаря внедрению системы цикл управления оружием также сокращается в три раза, а сбор данных обстановки и нанесение её на карту осуществляется всего за десять минут.

Как пояснил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов, система объединяет всех участников боя.

«Например, БПЛА, спутник или самолёт дальнего радиолокационного обнаружения находит цель и загружает её координаты в тактическую сеть, после чего эта информация попадает на огневые средства поражения — и они сами устанавливаются на нужные координаты в автоматическом режиме. И уже после этого система запрашивает разрешение командира на поражение цели», — объяснил эксперт.

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По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, вся собранная разведкой информация попадает в сетецентрическую сеть, после чего уже на основе многих данных принимается решение.

«Это очень сложная система, она похожа на множество компьютеров, которые прямо на поле боя рассчитывают все данные и возможности. Система создаётся уже давно, она не раз дорабатывалась и исправлялась. Нельзя сказать, что это революция в военном деле, но это движение к ней», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Как ранее отметил заместитель начальника Главного штаба сухопутных войск по связи генерал-майор Александр Галгаш, сейчас ЕСУ ТЗ объединяет функции управления, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы, навигации и опознавания и позволяет эффективно управлять тактическими воинскими формированиями. Такие системы реализуют на практике сетецентрическую концепцию ведения войны.

Ранее, в 2015 году, подобным оборудованием была оснащена новейшая российская бронетехника, включая танк на платформе «Армата», бронетранспортёры на базе «Курганец-25», бронетранспортёр «Бумеранг» и бронеавтомобиль «Тайфун».

Сетецентризм в центре внимания

Разработка армейских автоматических систем управления (АСУ) была начата ведущими мировыми державами ещё в прошлом веке. Так, в армии СССР использовалась система «Манёвр», которая помогала управлять войсками тактического звена (полк — дивизия). В США пошли дальше и выдвинули концепцию, которая подразумевала создание армии нового типа.

Пентагон впоследствии даже запустил программу «Боевая система будущего» (Future Combat Systems). Речь шла о создании целого комплекса систем, объединённых на глобальном уровне. Все компоненты FCS предполагалось связать единой сетью, каждый узел которой получал бы всю необходимую информацию в режиме реального времени. Но программа не увенчалась успехом, несмотря на колоссальные бюджетные вливания, и была закрыта в 2009 году. Этот проект был одной из попыток воплотить на практике концепцию сетецентрической армии.

Здание Пентагона

Reuters

© Carlos Barria

Сам термин «сетецентризм» впервые появился в IT-индустрии США и был перенесён на армейскую почву с подачи американского вице-адмирала Артура Цебровского и эксперта Министерства обороны США Джона Гарстки в 1990-х годах.

При этом саму идею об объединении усилий средств разведки, автоматизации управления и огневого поражения маршал СССР Николай Огарков высказывал ещё в середине 1980-х годов.

Современная концепция сетецентрической войны подразумевает не только вертикальную, но и горизонтальную интеграцию всех участников операции. В данном случае речь идёт о смене тактики и повышении роли информационного обмена между боевыми подразделениями.

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Ускорение обмена информацией внутри армии стало особо актуальным в связи с распространением высокоточных вооружений, таких как крылатые ракеты, и повышения роли космических средств. Предполагается, что на первых этапах современных войн ключевое значение будет иметь не продвижение сухопутных войск, а нанесение молниеносных высокоточных ударов по противнику. В этих условиях скорость и синхронность управления будет играть особую роль в успехе операции.

«Применение сетецентрической модели ведения боевых действий позволит быстро подавить огромное количество целей противника. Однако на практике она пока не применялась — только на учениях», — отметил Виктор Литовкин.

Похожей точки зрения придерживается Юрий Кнутов. По словам эксперта, сетецентрическая модель подразумевает более быстрое и точное поражение целей, чем в рамках традиционного подхода.

Как ранее отметил научный руководитель российского концерна «Созвездие» Василий Борисов, успех в рамках сетецентрического подхода достигается за счёт превосходства в информационных возможностях и объединения рассредоточенных воинских формирований в единую коммуникативную сеть.

Звенья одной цепи

По словам экспертов, сегодня наметилась явная тенденция к тому, чтобы многие операции, происходящие в условиях боя, были делегированы от человека компьютеру и, возможно, искусственному интеллекту. Такого же мнения придерживается и Виктор Литовкин.

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«Разумеется, конечное решение всё равно принимает человек, машина только предлагает варианты действий. Сейчас российское руководство стремится внедрить сетецентрическую модель в российскую армию. Для этого важно, чтобы все звенья тактической цепи, вооружения и техника были на высочайшем уровне», — пояснил эксперт.

По словам Юрия Кнутова, для внедрения сетецентрического подхода важно, чтобы развитие компьютерных технологий находилось на высочайшем уровне.

«У России есть давняя школа автоматизированных систем управления, но не на цифровых, а на аналоговых носителях. Первая аналоговая система управления «Воздух-1» была создана ещё в 1961 году и существовала в войсках противовоздушной обороны, а к 1965 году уже была создана аппаратура телекодовой связи «Лазурь», которая позволяла в автоматическом режиме самолёту наводить на цель. В 1980-х годах на вооружение армии было поставлено новое на тот момент тактическое звено АСУВ фронта «Манёвр». Но время не стоит на месте, поэтому сегодня эти традиции успешно продолжаются в виде новых систем управления», — подытожил эксперт.