«Сочетание скрытности и дальности обнаружения целей»: как подлодки проекта 636 «Варшавянка» усилят Тихоокеанский флот РФ

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Последняя субмарина в серии из шести подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» будет передана Тихоокеанскому флоту РФ в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. По его словам, пятую и шестую субмарины заложат в текущем году либо ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ. По словам экспертов, эти подлодки обладают предельно малой заметностью, что в сочетании с высокоточным оружием делает их максимально эффективными.
«Сочетание скрытности и дальности обнаружения целей»: как подлодки проекта 636 «Варшавянка» усилят Тихоокеанский флот РФ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Генеральный директор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков анонсировал отправку ВМФ России последней в серии из шести субмарин проекта 636 «Варшавянка». Она будет предназначена для Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Шестая лодка будет передана флоту в 2024 году, строительство серии будет завершено», — приводят слова Бузакова РИА Новости.

По его словам, пятую и шестую субмарины для ТОФ заложат в 2021 году либо ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ.

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Прежде аналогичную серию из шести подлодок проекта 636 получил также Черноморский флот. При этом главком ВМФ России Николай Евменов ранее уточнял, что корабли, которые строятся для Тихоокеанского флота, будут доработаны с учётом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке.

Он напомнил, что субмарины этого проекта уже «доказали свою эффективность в... действиях против террористов в Сирийской Арабской Республике из акватории Средиземного моря».

В июле 2020 года завершились заводские испытания подлодки «Волхов». Она встала в строй в октябре. Это была вторая по счёту субмарина проекта 636 для Тихоокеанского флота. Первый корабль данной серии для ТОФ получил название «Петропавловск-Камчатский» и был передан ВМФ в ноябре 2019-го.

«Сочетание скрытности и дальности»

Подлодки проекта 636 «Варшавянка» — это модернизированный вариант многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 877 «Палтус», разработанных в СССР в конце 1970-х годов.

Эти подлодки, которые всё ещё несут службу в российском ВМФ и предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне.

Производитель «Варшавянок» отмечает, что по сравнению с предыдущими проектами они имеют более высокую боевую эффективность.

«Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения», — отмечается на сайте Объединённой судостроительной корпорации.

  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Как и последние серии «Палтусов», «Варшавянки» первоначально строились на экспорт. Эти подлодки поставлялись в том числе в такие страны, как Китай, Вьетнам и Алжир.

ВМФ России первоначально планировал заменить свои «Палтусы» советской постройки на подлодки проекта 677 «Лада». Однако из-за ряда проблем с проектированием и строительством этот проект был прекращён. Также было принято решение построить для российского флота серию «Варшавянок», производство которых уже было налажено.

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Подлодки «Волхов», «Петропавловск-Камчатский» и другие строящиеся для нужд ВМФ корабли относятся к модернизированному варианту «Варшавянки» — проекту 636.3. Они были разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин».

Одной из самых заметных особенностей подлодок «Варшавянка» стал их малый размер. Длина корабля проекта 636 составляет 73,8 м, ширина — 9,9 м, надводное водоизмещение составляет 2350 т. Предельная глубина погружения — 300 м.

«Варшавянки» оснащены дизель-электрической установкой: гребным электродвигателем мощностью около 5,5 тыс. л. с. и двумя дизель-генераторами 30ДГ мощностью 1,5 тыс. КВт каждый.

Она может развивать надводную скорость до 17 узлов и подводную скорость 20 узлов. Автономность «Варшавянки» составляет 45 суток, а без всплытия она может преодолеть 400 морских миль (почти 741 км). При этом дальность плавания в режиме РДП (с забором воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания под водой) с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов составляет 7,5 тыс. морских миль (13 890 км). Численность экипажа — 52 человека.

Океанская тишина

Основным оружием «Варшавянок» являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», дальность применения которых, согласно некоторым данным, превышает 2 тыс. км. Помимо ракет, лодка оснащается боекомплектом из 18 торпед или 24 мин — в её носовой части расположены шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов.

Ракеты «Калибр-ПЛ» имеют низкую радиолокационную заметность и благодаря полёту на сверхмалых высотах могут эффективно избегать обнаружения средствами ПВО.

В конструкции лодки использовались шумопоглощающие элементы, которые обеспечивают «Варшавянке» высокую скрытность. Кроме того, субмарины оснащены современными средствами по снижению уровня собственного шума до естественного фона океана.

  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Всё вместе это обеспечивает «Варшавянке» упреждающее обнаружение: подлодка может заметить вражеский корабль на максимальном расстоянии и внезапно атаковать его противокорабельными ракетами с расстояния, превышающего порог её собственного обнаружения.

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Доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков в интервью RT отметил, что подводные лодки проекта 636.3 по своим стратегическим и тактико-техническим характеристикам отвечают всем современным требованиям.

«Страны НАТО прозвали её «Чёрной дырой», потому что она бесшумная и может первой обнаруживать противолодочные силы противника. Можно считать, что гидроакустический комплекс данной лодки один из самых совершенных сейчас», — отметил Сивков.

Он также напомнил, что комплекс «Калибр-ПЛ», которым вооружены «Варшавянки», может наносить удары по различным типам целей.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что, несмотря на свои компактные габариты, эти подлодки оснащены «серьёзными вооружениями».

В силу малой шумности обнаружить их практически невозможно, говорит Кнутов.

«Варшавянки» замечательно показали себя во время переходов из Чёрного моря в Средиземное, поражения баз террористов на территории Сирии, и американские корабли их практически не замечали», — напомнил Кнутов.

Он считает, что в составе Тихоокеанского флота они будут обеспечивать безопасность морской зоны, прилегающей к российской территории.

«Это связано с тем, что сейчас Япония достаточно активно начала усиливать свой военно-морской флот — у них появились лодки, схожие с «Варшавянкой», правда, более шумные. То, что такие лодки поступят на Тихоокеанский флот, — правильное решение, они усилят его возможности», — заключил эксперт.

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