«Укрепит боеготовность российского флота»: на что способен новый малый ракетный корабль «Грайворон»

Черноморский флот РФ пополнится малым ракетным кораблём «Грайворон», оборудованным универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». В Минобороны сообщили, что он войдёт в состав флотилии 30 января после торжественной церемонии. «Грайворон» станет четвёртым МРК проекта 21631 в составе Черноморского флота. Эксперты считают, что такие корабли могут надёжно укрепить боеготовность Черноморского флота.

30 января в состав Черноморского флота России войдёт новый малый ракетный корабль «Грайворон» проекта 21631 «Буян-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Севастополе пройдут торжественные мероприятия, посвящённые приёму в состав Черноморского флота малого ракетного корабля «Грайворон», в ходе которых состоится церемония поднятия Андреевского флага на корабле, торжественный митинг с участием представителей командования ЧФ, военнослужащих и ветеранов Черноморского флота», — информировали в ведомстве.

«Грайворон» — девятый корабль модернизированной серии «Буян-М», который был построен для Черноморского флота. У этих судов увеличенное водоизмещение для своего класса, а в качестве вооружения они оснащены высокоточными управляемыми ракетами большой дальности «Калибр-НК», предназначенными для поражения морских и береговых целей.

В августе прошлого года «Грайворон» прибыл на Новороссийскую военно-морскую базу для государственных испытаний, а уже в сентябре совершил первый выход в море в рамках заводских ходовых тестов.

«Грайворон» станет четвёртым малым ракетным кораблём с крылатыми ракетами «Калибр» в составе Черноморского флота.

Российские корветы проекта 21613 «Буян-М» — это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли нового поколения. В их задачи входит патрулирование морских районов в открытых прибрежных акваториях морей и океанов, а также во внутренних морях и судоходных реках. При этом их вооружение — крылатые ракеты «Калибр-НК» — позволяет поражать не только корабли, но и наземные цели на значительном расстоянии от береговой линии.

«Буяны» получили известность после участия в операции против террористов в Сирии в октябре 2015 года — малые ракетные корабли этого проекта — «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — нанесли удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам боевиков.

После этой операции корабли серии «Буян-М» привлекли внимание западных СМИ. Так, американское военно-аналитическое издание The National Interest писало, что российский корвет способен осуществить более массивный удар, чем американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry, а по своей огневой мощи он превосходит корабли прибрежной зоны, стоящие на вооружении ВМС США. Издание отмечало, что в американских военно-морских силах с «Буянами» могут сравниться только эсминцы класса Arleigh Burke и ракетные крейсеры класса Ticonderoga, которые гораздо больше по габаритам и существенно дороже.

На текущий момент на вооружении Военно-морского флота России стоят восемь кораблей такого типа, ещё три — «Град», «Наро-Фоминск» и «Ставрополь» строятся.

Мощное вооружение

Основное вооружение кораблей проекта 21613 «Буян-М» — пусковая установка для «Калибров», боезапас которой составляет восемь ракет. Кроме того, корабль оснащён артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм, турельной пусковой установкой «Гибка» и комплексом АК-630М-2 «Дуэт». Малые ракетные корабли не имеют тяжёлого зенитного вооружения, так как концепция его использования подразумевает прикрытие береговыми средствами противовоздушной обороны.

В августе прошлого года глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что корабли проекта 21631 «Буян-М» вместе со сторожевыми кораблями проекта 11661 «Гепард» в ходе модернизации могут получить увеличенный боекомплект ракет «Калибр». По его словам, ВМФ заинтересовался этим предложением.

Пуски крылатых ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» по объектам запрещённой в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии

РИА Новости

© Минобороны России

«Мы предложили по двум проектам 21631 и 11661 концепт с увеличением водоизмещения. На «Буянах», например, мы предложили поставить 16 пусковых, вместо восьми. А на «Гепардах» предложили расширить ракетное оружие до 24 пусковых», — приводит слова Мистахова ТАСС.

Также по теме Ударные возможности: как модифицированные Ка-52КМ усилят новые вертолётоносцы ВМФ России К моменту появления в России кораблей-вертолётоносцев проекта 23900 будут созданы модернизированные вертолёты морского базирования...

На каждом корабле добавится по ещё одному универсальному комплексу с вертикальными пусковыми шахтами, при этом видоизменяться корпуса не будут, за исключением возросшего водоизмещения.

«Мы предлагаем взять за основу тот корпус, который зарекомендовал себя, в том числе в боевых условиях, потому что удачный корпус корабля — это мореходность... Это потянет, конечно, за собой водоизмещение. Если брать малый ракетный корабль, его водоизмещение с дополнительным УКСК вырастет с 900 до приблизительно 1,3—1,5 тыс. т. Если брать на базе проекта 11661, то на его водоизмещение три УКСК возможно поставить и сейчас», — пояснил Ренат Мистахов.

Высоко достоинства «Буянов» оценил в беседе с RT доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

«У них имеется восемь пусковых установок, на которых установлены ракеты типа «Калибр», в чём состоит их главное преимущество. Кроме того, они оснащены средствами ПВО, с помощью которых они могут вести борьбу против двух-трёх объектов противника. Это хороший боевой корабль, который усилит потенциал Черноморского флота РФ», — отметил Сивков.

Черноморское усиление

Военно-морской флот России работает над тем, чтобы ещё больше расширить возможности применения малых ракетных кораблей, отмечают эксперты. В 2019 году корабли проекта 21631 «Буян-М» участвовали в учениях Каспийской флотилии, в ходе которых была отработана новая тактика противовоздушной обороны флотских соединений.

Она заключается в том, что малые ракетные корабли станут «глазами» ударных корабельных группировок. Их бортовые системы и радиолокаторы были объединены с боевым разведывательным контуром флотилии. Газета «Известия» со ссылкой на Главный штаб ВМФ России сообщила, что новая тактика применения малых ракетных кораблей была признана успешной и подтвердила высокие возможности судов этого класса.

Катер у новейшего малого ракетного корабля проекта 21631 ВМФ России «Орехово-Зуево» в Севастополе

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Сообщалось, что теперь она будет внедряться на всех других флотах, где есть подобные корабли.

По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, эти корабли ближней морской зоны предназначены для защиты прибрежных вод и экономической зоны России.

«Учитывая, что на них установлены современные мощные крылатые ракеты типа «Калибр», они могут также решать задачи в Средиземном море, наносить удары по береговым целям и по кораблям вероятного противника. Учитывая сегодняшнюю геополитическую обстановку, является важным присутствие в Чёрном море подобных кораблей, вооружённых высокоточным ракетным оружием. Этот хороший, маленький, но эффективный корабль надёжно укрепит боеготовность Черноморского флота», — заключил эксперт.