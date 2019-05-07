СМИ: Малые ракетные корабли задействуют для обнаружения авиации вероятного противника

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Малые ракетные корабли задействуют для обнаружения самолётов, вертолётов, беспилотников и крылатых ракет вероятного противника, сообщают «Известия» со ссылкой на Главный штаб Военно-морского флота России.
СМИ: Малые ракетные корабли задействуют для обнаружения авиации вероятного противника
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В 2019 году на Каспийской флотилии прошли учения с участием МРК проекта 21631 «Буян-М», в ходе которых отработали новую тактику противовоздушной обороны флотских соединений. Теперь её планируют внедрять на всех других флотах. Она позволит получать разведданные от всех кораблей, интегрированных в единый боевой разведывательный контур.

Электроника автоматизированной системы управления (АСУ) разведывательного контура сразу определит тип обнаруженных объектов, а также уровень опасности, скорость, высоту и направление движения. В случае необходимости АСУ предоставит МРК целеуказания для самостоятельного поражения цели.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.

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