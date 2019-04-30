Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

В Стамбуле экипаж представит свой фрегат как образец отечественного кораблестроения, сочетающий конструктивные возможности корпуса с возможностями размещённых на нём современных вооружений.

«Адмирал Эссен» пробудет в Стамбуле до 3 мая.

IDEF-2019 входит в десятку наиболее значимых выставок вооружений в Европе. Она знакомит с современными оборонными технологиями и образцами в различных отраслях военно-промышленного комплекса, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» представит новинки военной промышленности на выставке в Турции.

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