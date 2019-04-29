«Рособоронэкспорт» представит новинки военной промышленности на выставке в Турции
- РИА Новости
Как заявил гендиректор Александр Михеев, сотрудничество Москвы и Анкары в военно-технической сфере показывает положительную динамику.
В частности, Россия и Турция занимаются совместными проектами по разработке вертолётной и авиационной техники.
«Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО различной дальности, а также к противотанковым комплексам», — рассказал Михеев.
Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в 2019 году продал оружия на сумму $4,6 млрд.