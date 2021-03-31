«Усилить морской компонент ядерной триады»: чем уникальна баллистическая ракета «Лайнер»

31 марта 2011 года российские специалисты завершили опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию морской жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Оружие разрабатывалось для оснащения атомных подводных крейсеров проекта 667БДРМ «Дельфин», которые входят в состав Северного флота. Особенность ракеты заключается в том, что она может оснащаться широким спектром ядерных боеприпасов и комплексов преодоления ПРО. По объёму полезной нагрузки и дальности полёта Р-29РМУ2.1 уверенно превосходит твердотопливную «Булаву». Эксперты называют «Лайнер» самым мощным и эффективным в мире средством ядерного поражения морского базирования.

Десять лет назад в России завершились опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию морской трёхступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Ключевую роль в реализации проекта сыграли специалисты АО «ГРЦ имени академика В.П. Макеева» (Миасс, Челябинская область) Юрий Каверин и Борис Смирнов.

Первый испытательный запуск ракеты состоялся 20 мая 2011 года в акватории Баренцева моря из шахты атомного подводного крейсера «Екатеринбург». Боеголовка «Лайнера» успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура.

Официально новая МБР была принята на вооружение Военно-морского флота в январе 2014 года. Серийный выпуск ракет был развёрнут на мощностях АО «Красноярский машиностроительный завод».

«Превосходят все современные морские ракеты»

«Лайнер» является представителем класса жидкостных МБР, которые разрабатывались в рамках программы перевооружения построенных в 1980-е годы подводных крейсеров проекта 667БДРМ «Дельфин». Цель этой модернизации заключалась в продлении эксплуатационного ресурса субмарин до 2030 года.

Данный тип атомоходов входит в состав Северного флота и по-прежнему составляет основу морского компонента стратегической ядерной триады России, но в ближайшие годы роль главной ударной силы ВМФ должна перейти к семейству подлодок нового поколения проекта 955 «Борей».

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На каждой субмарине проекта 667БДРМ размещаются 16 пусковых установок. Особенность крейсеров этого типа заключается в возможности пуска МБР в любом направлении относительно курса движения. Под водой ракеты, как правило, вылетают на глубинах до 55 м при скорости хода в 6—7 узлов (11,1—12,9 км/ч). При необходимости боекомплект может быть запущен в одном залпе.

Р-29РМУ2.1 создавалась на основе Р-29РМУ2 «Синева», работы над которой проходили с 1998 по 2007 год. Дальность стрельбы этой ракеты превышает 11,5 тыс. км. МБР получила боевые блоки среднего класса мощности, средства противодействия ПРО, систему спутниковой навигации и вычислительный комплекс «Малахит-3».

«Принципиальное отличие этой машины («Синева». — RT) от её предшественницы (Р-29РМ. — RT) заключается в том, что у неё изменены размеры ступеней, установлено десять ядерных блоков индивидуального наведения, повышена защищённость комплекса от действия электромагнитного импульса, установлена система преодоления ПРО противника», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как сообщил ранее в интервью агентству «Интерфакс» генеральный конструктор ГРЦ им. Макеева Владимир Дегтярь, «Синева» имеет значительный модернизационный потенциал. Доказательством этого, как подчеркнул учёный, является разработка «Лайнера».

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что Р-29РМУ2.1 по большинству комплектующих унифицирован с «Синевой», но выгодно отличается от него возможностью установки боевых блоков различной мощности и более совершенными комплексами преодоления ПРО.

Подводная лодка проекта 667БДРМ

РИА Новости

© Павел Львов

В ГРЦ им. Макеева утверждают, что «Лайнер» по боевому оснащению не уступает американской МБР UGM-133A Trident II, а «по энерговесовому совершенству (техническому уровню) превосходит все современные морские ракеты Великобритании, Китая, Соединённых Штатов и Франции».

«Многовариантность боевого оснащения российских ракет позволит адекватно реагировать на изменения внешнеполитической обстановки, связанной с развёртыванием системы противоракетной обороны или договорными ограничениями по количеству боезарядов», — поясняется на сайте разработчика.

В зависимости от поставленных задач на «Лайнере» можно установить три типа комплекта вооружений: десять боевых блоков малого класса мощности со средствами противодействия ПРО, восемь — такого же класса с усиленными средствами преодоления противоракетной обороны либо четыре — среднего класса с комплексами прорыва защитных систем неприятеля.

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«Ракеты «Лайнер» могут нести смешанную комплектацию боевых блоков разного класса мощности. Эксплуатация любого сочетания ракет и их боевого оснащения на подводных лодках проекта 667БДРМ обеспечивается модернизированной корабельной цифровой вычислительной системой «Арбат-У2.1», — уточняют специалисты ГРЦ им. Макеева.

Разработчик не раскрывает тактико-технические характеристики своего детища. Однако из слов Дегтяря следует, что дальность «Лайнера» эквивалентна «Синеве» (более 11,5 тыс. км).

В СМИ распространена только приблизительная информация о Р-29РМУ2.1. Согласно открытым данным, длина «Лайнера» составляет около 15 м, диаметр корпуса — 1,9 м, стартовая масса — 40,3 т, полезная нагрузка (забрасываемая масса) — до 2—2,8 т, гарантированный срок службы — 18—20 лет, круговое вероятное отклонение (показатель точности) — не более 250 м.

Дегтярь считает, что высокие технические характеристики «Лайнера» были достигнуты благодаря ряду новшеств: увеличенные размеры круговой и произвольной зон разведения боевых блоков, применение настильных траекторий «во всём диапазоне дальностей стрельбы в астроинерциальном и астрорадиоинерциальном (при коррекции по спутникам ГЛОНАСС. — RT) режимах работы системы управления».

Преодоление ПРО

В беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что в Минобороны РФ приняли адекватное решение, запустив программу переоснащения крейсеров проекта 667БДРМ с размещением ракет типа «Лайнер».

«Создание этой МБР позволило сохранить в строю подводные лодки проекта 667БДРМ и одновременно усилить морской компонент нашей ядерной триады. Модернизация была продиктована потребностью в улучшении возможностей преодоления противоракетной обороны потенциального противника», — рассказал Коротченко.

По словам эксперта, есть все основания полагать, что «Лайнер» способен справляться с задачей прорыва любой системы ПРО, как и морская МБР Р-30 «Булава», которая входит в арсенал подводных крейсеров проекта 955.

Как пояснил Дмитрий Корнев, по энергетическим характеристикам «Лайнер» уверенно превосходит «Булаву». На практике это преимущество выражается в более высокой дальности и большем объёме полезной нагрузки. По мнению эксперта, «Синева» и «Лайнер» — самые мощные и эффективные ракеты в мире.

«Однако необходимо понимать, что жидкостные и твердотопливные МБР — это оружие разного класса. Жидкостные ракеты априори обладают лучшими энергомассовыми характеристиками. При этом они не лишены определённых недостатков», — говорит Корнев.

Погрузка МБР Р-29РМУ2.1 «Лайнер» в шахту атомного подводного крейсера проекта 667БДРМ

© АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»

Основной проблемой жидкостных МБР являются менее безопасные (по сравнению с твердотопливными образцами) условия эксплуатации. Кроме того, «Лайнер» конструктивно более сложен, что естественным образом делает его производство весьма трудоёмким, рассуждает Корнев.

«Ещё один недостаток жидкостных МБР при сопоставлении с твердотопливными образцами — это так называемый жидкий старт. Перед пуском шахта, где находится ракета, заполняется водой, что повышает вероятность обнаружения противником. У «Булавы» — старт сухой и короткий активный (начальный. — RT) участок полёта», — отметил Корнев.

В целом, как считает эксперт, Москва движется в правильном направлении, делая ставку на строительство «Бореев» с арсеналом из относительно простых, лёгких и безопасных твердотопливных ракет типа «Булава». Тем не менее, по словам Корнева, жидкостные МБР ещё долгое время будут играть значимую роль в морском компоненте ядерных сил РФ.