«Гарантированное уничтожение цели»: чем уникален перспективный российский ракетный комплекс «Гермес»

Российские специалисты создадут усовершенствованную версию перспективного тактического ударного комплекса «Гермес» с более скоростной и мощной ракетой. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. По его словам, новый боеприпас будет оснащаться боевой частью в 2—2,5 раза мощнее нынешней. Особенность «Гермеса» заключается в реализации принципа «выстрелил и забыл», который позволяет после пуска мгновенно менять позицию. По мнению экспертов, появление такого оружия заметно усилит ударный потенциал Сухопутных войск России.

Арсенал усовершенствованного варианта перспективного ударного комплекса «Гермес» пополнится более скоростной и мощной ракетой. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в 2—2,5 раза и увеличение скорости её полёта. Это будет версия комплекса «Гермес 2.0», — сообщил Оздоев в интервью РИА Новости.

По словам топ-менеджера, возможности комплекса отвечают самым современным требованиям». В частности, «Гермес» оснащён автономной системой наведения, которая работает по принципу «выстрелил и забыл». Данная функция, как говорят эксперты, позволяет боевому расчёту системы мгновенно менять позицию после пуска, избегая ответного огня противника.

Разработкой «Гермеса» занимается расположенное в Туле ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» (КБП). Это предприятие является составной частью холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«Он («Гермес». — RT) является комплексом нового поколения, занимающим нишу между управляемыми артснарядами и оперативно-тактическими системами. Не имеет аналогов в мире», — говорится на сайте КБП.

«Режим залповой стрельбы»

Базовый вариант «Гермеса» впервые был представлен широкой публике в августе прошлого года на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». В настоящее время комплекс проходит демонстрационные испытания на полигоне Капустин Яр (Астраханская область).

В состав «Гермеса» входят смонтированные на шасси «КамАЗа» боевая машина с шестью пусковыми установками, машина управления, транспортно-заряжающая машина. В арсенал системы, помимо управляемых ракет, входят средства разведки с БПЛА.

Машины, входящие в состав комплекса «Гермес», на полигоне

© АО «Конструкторское бюро приборостроения»

Максимальная дальность стрельбы «Гермеса» — 100 км. Комплекс способен в любое время суток поражать танки и бронетехнику противника, инженерные и фортификационные сооружения, надводные и малоскоростные воздушные цели. Перспективная ударная система может вести залповый и одиночный огонь с неподготовленных и закрытых позиций.

В базовой модификации «Гермеса» используется многоцелевая сверхзвуковая управляемая ракета. Она оснащена системой наведения на участке вывода в район цели и самонаведением перед соприкосновением с объектом поражения. Также боеприпас может направляться к цели, ориентируясь на лазерную подсветку БПЛА или наземного пункта.

«В комплексе реализован режим залповой стрельбы по нескольким (до шести) разнесённым целям, а также автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более 0,5 м», — говорится в материалах «Ростеха».

Весь ракетный арсенал «Гермеса» находится в герметичных контейнерах, что обеспечивает его сохранность без технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Максимальную скорость боеприпаса немодернизированной версии ударного комплекса разработчик оценивает в 1300 м/с (4680 км/ч), массу осколочно-фугасной боевой части — в 28 кг.

Как сообщил в комментарии ТАСС представитель КБП на форуме «Армия-2020», ударный потенциал «Гермеса» позволяет уничтожить любой западный танк с гарантией в 98—99%.

«По итогам проведения полного цикла испытаний «Гермеса» на полигоне с поражением различных типов мишеней был сделан вывод, что на гарантированное уничтожение любого существующего западного танка достаточно одной-единственной ракеты комплекса», — заявил собеседник агентства.

Ещё одно важное преимущество «Гермеса» — так называемая мультиплатформенность, то есть возможность применения пусковой установки с различных воздушных, наземных и надводных носителей.

Уникальные технические решения, реализованные в «Гермесе», послужили основой для начала работ по созданию новой гиперзвуковой ракеты лёгкого класса. Об этом в начале ноября 2020 года сообщила газета «Известия» со ссылкой на техническую документацию изделия и собственные источники в оборонно-промышленном комплексе. Проект осуществляется под рабочим обозначением «Клевок-Д2».

Детище отечественных конструкторов получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который сможет разгонять ракету до гиперзвуковой скорости. Ожидается, что это увеличит показатель дальности поражения и сделает боеприпас неуязвимым для современных средств ПВО.

Целеуказание для гиперзвуковой ракеты должны осуществлять беспилотники и военнослужащие, оснащённые комплексом разведки, управления и связи (КРУС) 83Т215И «Стрелец».

В течение 40 секунд ракета будет способна разгоняться до нескольких тысяч километров в час. Пусковые установки с этим боеприпасом будут настолько компактными, что могут монтироваться на бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун». В свою очередь, эксперты не исключают, что данный боеприпас может войти в арсенал «Гермеса».

«Облегчает процесс поражения цели»

Опрошенные RT военные аналитики считают, что «Гермес» будет эксплуатироваться Сухопутными войсками РФ и займёт нишу между ствольными артиллерийскими орудиями, реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами «Искандер» дальностью до 500 км.

«Гермес», учитывая его дальность в десятки километров, — это тактический ударный комплекс. Он с высокой точностью сможет поражать хорошо защищённые объекты, танки, артиллерию, командные пункты — фактически любые объекты, которые угрожают нашим войскам на театре военных действий», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам аналитика, «Гермес» станет уникальным оружием российской армии.

Также по теме «Весомое преимущество»: российская армия получила первые комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки АЗТК 1Б75 «Пенициллин» поступила на вооружение российской армии. Об этом...

«Есть вероятность, что после прошлогоднего дебюта и доработок «Гермес» займёт достойное место в арсенале российского высокоточного оружия. Такие новейшие разработки позволяют обезопасить территорию нашей страны, в том числе от внезапного удара», — рассуждает Кнутов.

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин предположил, что работы по усовершенствованию «Гермеса» продиктованы требованиями главного заказчика — Минобороны РФ. По его словам, более мощная и скоростная ракета, которую должен получить комплекс, позволит поражать самые сложные цели одним выстрелом.

Как считает эксперт, в процессе совершенствования «Гермеса» отечественные специалисты могут совершить прорыв в развитии твердотопливных боеприпасов повышенной мощности и системах наведения.

«Принцип «выстрелил и забыл», реализованный в системе наведения, сильно разгружает оператора, облегчает процесс поражения цели, позволяет работать по нескольким объектам. Это увеличивает возможности боевого расчёта «Гермеса» оперативно реагировать на ситуацию, которая постоянно меняется на современном театре военных действий», — подчеркнул Литовкин.