«Эксперимент оказался полностью успешным»: как совершенствовались возможности отечественных противоракет
- Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
- РИА Новости
- © Минобороны России
60 лет назад на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) СССР впервые в мире успешно испытал противоракету, предназначенную для перехвата боевых частей межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В качестве мишени использовалась Р-12, запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
«Эксперимент оказался полностью успешным. Цель удалось перехватить на высоте 25 км при скорости более 3 км/с... Головная часть ракеты (Р-12. — RT) была отселектирована от корпуса последней ступени носителя и разрушена боевой частью противоракеты», — говорится в материалах Минобороны РФ.
Оружие, перехватившее боевую часть Р-12, проходило под наименованием В-1000. Эта противоракета была разработана в стенах ОКБ-2 (сейчас — МКБ «Факел», Химки) под руководством академика Петра Грушина.
В-1000 была одним из элементов экспериментального полигонного комплекса ПРО. Помимо этих боеприпасов и пусковых установок, система включала радиолокаторы дальнего обнаружения, станции точного наведения противоракет на цель, комплексы вывода В-1000 и передачи команд управления, главный командно-вычислительный пункт.
- Обломки головной части МБР Р-12, уничтоженной ракетой В-1000 на полигоне Сары-Шаган
- © Минобороны России
Успешный перехват в Сары-Шаган позволил советским специалистам сделать вывод о правильности заложенных в систему ПРО программных алгоритмов. Она могла обнаруживать баллистические цели на дальности 1200 км и обеспечивать наведение на них противоракет.
В течение 1961 года при проведении натурных испытаний В-1000 поразила боевые блоки ещё нескольких образцов баллистических ракет, включая жидкостную одноступенчатую Р-5.
В-1000 снаряжалась осколочной и ядерной боевыми частями, а одна из модификаций — инфракрасной головкой самонаведения. Как считают эксперты, создание этой противоракеты и других комплексов ПРО заложило научно-технологический фундамент для формирования в СССР системы обороны от атак МБР, которая простояла на вооружении до середины 1980-х годов.
В беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин отметил, что череда успешных пусков В-1000 в 1961 году свидетельствовала о превращении Советского Союза в мирового лидера в сфере развития технологий ПВО-ПРО.
«Наша страна аккумулировала колоссальные ресурсы для создания системы противоракетной обороны, так как находилась под очень серьёзной угрозой нанесения ракетно-бомбовых ударов США. Главной целью противника, естественно, была Москва, где располагались ключевые стратегические объекты и центры принятия решений», — пояснил Лямин.
Эксперт считает, что советские конструкторы провели огромную работу по проекту В-1000, результатом которой стало создание эффективной для 1960-х годов противоракеты.
Постоянное совершенствование
Следующим этапом развития отечественных технологий ПРО стало появление дальних противоракет А-350Ж и А-350Р, которые вошли в арсенал системы А-35 со стрельбовыми комплексами «Алдан» и «Енисей». В период с 1968 по 1980 год в Сары-Шаган было выполнено около 200 пусков образцов семейства А-350.
Масса одной противоракеты А-350Ж в полностью снаряжённом состоянии составляла 33 тонны. Она оснащалась термоядерной боеголовкой мощностью около двух мегатонн. Характеристики боеприпаса позволяли уничтожать ракеты на дальности до 400 км.
В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев подчеркнул, что советская система ПРО постоянно совершенствовалась с целью обеспечения перехвата головных частей новых МБР.
Следующим этапом её эволюции стал проект А-135 с современной многофункциональной стрельбовой РЛС и скоростной противоракетой ближнего эшелона перехвата ПРС-1 или 53Т6.
- Запуск советской противоракеты из комплекса ПРО
- РИА Новости
Первый бросковый пуск этого боеприпаса состоялся в 1979 году. В 1984-м после череды испытаний он вошёл в арсенал А-135. Серийное производство 53Т6 было развёрнуто в Екатеринбурге на заводе №8. 17 февраля 1995 года новая система ПРО была принята на вооружение ВС РФ.
Согласно открытым данным, 53Т6 получила твердотопливный стартово-маршевый двигатель, маневровые силовые установки и радиокомандную систему управления. Масса ПРС-1 составляет 9,7 т, вес боевой части — 150—200 кг, дальность действия — 20—100 км, высота поражения целей — 14—40 км, скорость ракеты — 3600 м/с.
С созданием 53Т6 советские конструкторы решили чрезвычайно сложную задачу — перехват головных частей МБР в пределах атмосферы, отмечает Лямин. По его словам, такие цели движутся на гиперзвуковой скорости, поэтому к ракете-перехватчику предъявляются чрезвычайно высокие требования.
«Противоракета тоже летит на огромной скорости и при этом должна быть управляемой, корректировать свою траекторию. Чтобы выдерживать перегрузки и термическое воздействие, в конструкции 53Т6 используются специальные материалы, интегрирована уникальная аппаратура», — рассказал эксперт.
«Накопленный потенциал»
Последние годы на полигоне Сары-Шаган проходят испытания новой, модернизированной противоракеты. Её пуски регулярно проводит Минобороны РФ. По мнению Корнева, отечественные специалисты разработали усовершенствованный боеприпас ближнего перехвата на базе хорошо зарекомендовавшей себя противоракеты 53Т6.
«Подходит к концу гарантийный срок 53Т6. Эта ракета собиралась в кооперации с предприятиями уже бывшего СССР. Логично, что военные поставили задачу создать новую противоракету с улучшенными свойствами и исключительно силами отечественной оборонки», — подчеркнул Корнев.
По информации Минобороны РФ, по тактико-техническим характеристикам новая ракета заметно превосходит нынешние огневые средства. Речь идёт о дальности перехвата, увеличении точности поражения и сроков эксплуатации. Военные уверены, что модернизированный боеприпас совместно с другими компонентами системы ПРО способен выполнять все необходимые задачи.
Последний на текущий момент пуск противоракеты состоялся в конце ноября 2020 года. Комментируя испытания, командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин заявил, что боеприпас подтвердил заявленные разработчиком тактико-технические характеристики.
Дмитрий Корнев предполагает, что отечественные конструкторы сохранили габариты 53Т6, но модернизировали её корпус, двигатели, установили более современную аппаратуру управления. Также боеприпас получил усовершенствованный транспортно-заряжающий агрегат, считает эксперт.
«Новая ракета — часть обширной программы модернизации А-135, созданной для парирования ядерного нападения со всех ракетоопасных направлений. Из доступных данных известно, что на объектах системы проходит замена оборудования с целью увеличения вычислительных мощностей и автоматизации процессов управления», — сказал Корнев.
В разговоре с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок отметил, что военные пока держат информацию о новой ракете в секрете. По его мнению, одна из главных загадок заключается в том, способен ли боеприпас для модернизированной системы ПРО осуществлять кинетический перехват — наносить удар непосредственно по блоку МБР (при применении осколочной или ядерной боевых частей происходит взрыв неподалёку от объекта поражения).
«Такая ракета должна комплектоваться активной головкой самонаведения. Здесь, в принципе, совершенно другие требования к точности. Проводилась подобная работа или нет, мы не знаем, но сегодня можно смело утверждать, что по своим геометрическим формам новая ракета совпадает с прежним образцом, а комплектующие и всё бортовое оборудование у неё новые», — рассказал Ходарёнок.
В свою очередь, Юрий Лямин полагает, что недостаток информации о новой ракете не может служить поводом для сомнений относительно её возможностей по эффективному перехвату блоков МБР. По его словам, в Минобороны РФ прекрасно осознают значение этого изделия для обеспечения ядерной безопасности столичного региона.
«Россия — одна из немногих стран мира, создающая комплексы ПРО. Поступательное развитие в этой сфере происходило не только в советский период. Продвижение этих технологий не прекращалось даже в тяжёлые 1990-е годы. Сейчас славные традиции нашей школы продолжает реализовывать новое поколение разработчиков. Накопленный потенциал и компетенции позволяют России успешно совершенствовать противоракеты и всю систему ПРО», — подытожил Лямин.
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