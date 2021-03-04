«Эксперимент оказался полностью успешным»: как совершенствовались возможности отечественных противоракет

4 марта 1961 года в Казахстане на полигоне Сары-Шаган Советский Союз первым в мире осуществил перехват боевого блока баллистической ракеты. Создание советской противоракеты позволило сформировать задел для последующей разработки эффективных средств отражения ядерного удара. Сейчас Минобороны проводит испытания нового, более совершенного боеприпаса. Как полагают эксперты, отечественная конструкторская школа достигла высоких результатов в сфере развития средств ПРО.

60 лет назад на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) СССР впервые в мире успешно испытал противоракету, предназначенную для перехвата боевых частей межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В качестве мишени использовалась Р-12, запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«Эксперимент оказался полностью успешным. Цель удалось перехватить на высоте 25 км при скорости более 3 км/с... Головная часть ракеты (Р-12. — RT) была отселектирована от корпуса последней ступени носителя и разрушена боевой частью противоракеты», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Оружие, перехватившее боевую часть Р-12, проходило под наименованием В-1000. Эта противоракета была разработана в стенах ОКБ-2 (сейчас — МКБ «Факел», Химки) под руководством академика Петра Грушина.

В-1000 была одним из элементов экспериментального полигонного комплекса ПРО. Помимо этих боеприпасов и пусковых установок, система включала радиолокаторы дальнего обнаружения, станции точного наведения противоракет на цель, комплексы вывода В-1000 и передачи команд управления, главный командно-вычислительный пункт.

Обломки головной части МБР Р-12, уничтоженной ракетой В-1000 на полигоне Сары-Шаган

© Минобороны России

Успешный перехват в Сары-Шаган позволил советским специалистам сделать вывод о правильности заложенных в систему ПРО программных алгоритмов. Она могла обнаруживать баллистические цели на дальности 1200 км и обеспечивать наведение на них противоракет.

В течение 1961 года при проведении натурных испытаний В-1000 поразила боевые блоки ещё нескольких образцов баллистических ракет, включая жидкостную одноступенчатую Р-5.

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В-1000 снаряжалась осколочной и ядерной боевыми частями, а одна из модификаций — инфракрасной головкой самонаведения. Как считают эксперты, создание этой противоракеты и других комплексов ПРО заложило научно-технологический фундамент для формирования в СССР системы обороны от атак МБР, которая простояла на вооружении до середины 1980-х годов.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин отметил, что череда успешных пусков В-1000 в 1961 году свидетельствовала о превращении Советского Союза в мирового лидера в сфере развития технологий ПВО-ПРО.

«Наша страна аккумулировала колоссальные ресурсы для создания системы противоракетной обороны, так как находилась под очень серьёзной угрозой нанесения ракетно-бомбовых ударов США. Главной целью противника, естественно, была Москва, где располагались ключевые стратегические объекты и центры принятия решений», — пояснил Лямин.

Эксперт считает, что советские конструкторы провели огромную работу по проекту В-1000, результатом которой стало создание эффективной для 1960-х годов противоракеты.

Постоянное совершенствование

Следующим этапом развития отечественных технологий ПРО стало появление дальних противоракет А-350Ж и А-350Р, которые вошли в арсенал системы А-35 со стрельбовыми комплексами «Алдан» и «Енисей». В период с 1968 по 1980 год в Сары-Шаган было выполнено около 200 пусков образцов семейства А-350.

Масса одной противоракеты А-350Ж в полностью снаряжённом состоянии составляла 33 тонны. Она оснащалась термоядерной боеголовкой мощностью около двух мегатонн. Характеристики боеприпаса позволяли уничтожать ракеты на дальности до 400 км.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев подчеркнул, что советская система ПРО постоянно совершенствовалась с целью обеспечения перехвата головных частей новых МБР.

Следующим этапом её эволюции стал проект А-135 с современной многофункциональной стрельбовой РЛС и скоростной противоракетой ближнего эшелона перехвата ПРС-1 или 53Т6.

Запуск советской противоракеты из комплекса ПРО

РИА Новости

Первый бросковый пуск этого боеприпаса состоялся в 1979 году. В 1984-м после череды испытаний он вошёл в арсенал А-135. Серийное производство 53Т6 было развёрнуто в Екатеринбурге на заводе №8. 17 февраля 1995 года новая система ПРО была принята на вооружение ВС РФ.

Согласно открытым данным, 53Т6 получила твердотопливный стартово-маршевый двигатель, маневровые силовые установки и радиокомандную систему управления. Масса ПРС-1 составляет 9,7 т, вес боевой части — 150—200 кг, дальность действия — 20—100 км, высота поражения целей — 14—40 км, скорость ракеты — 3600 м/с.

С созданием 53Т6 советские конструкторы решили чрезвычайно сложную задачу — перехват головных частей МБР в пределах атмосферы, отмечает Лямин. По его словам, такие цели движутся на гиперзвуковой скорости, поэтому к ракете-перехватчику предъявляются чрезвычайно высокие требования.

«Противоракета тоже летит на огромной скорости и при этом должна быть управляемой, корректировать свою траекторию. Чтобы выдерживать перегрузки и термическое воздействие, в конструкции 53Т6 используются специальные материалы, интегрирована уникальная аппаратура», — рассказал эксперт.

«Накопленный потенциал»

Последние годы на полигоне Сары-Шаган проходят испытания новой, модернизированной противоракеты. Её пуски регулярно проводит Минобороны РФ. По мнению Корнева, отечественные специалисты разработали усовершенствованный боеприпас ближнего перехвата на базе хорошо зарекомендовавшей себя противоракеты 53Т6.

«Подходит к концу гарантийный срок 53Т6. Эта ракета собиралась в кооперации с предприятиями уже бывшего СССР. Логично, что военные поставили задачу создать новую противоракету с улучшенными свойствами и исключительно силами отечественной оборонки», — подчеркнул Корнев.

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По информации Минобороны РФ, по тактико-техническим характеристикам новая ракета заметно превосходит нынешние огневые средства. Речь идёт о дальности перехвата, увеличении точности поражения и сроков эксплуатации. Военные уверены, что модернизированный боеприпас совместно с другими компонентами системы ПРО способен выполнять все необходимые задачи.

Последний на текущий момент пуск противоракеты состоялся в конце ноября 2020 года. Комментируя испытания, командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин заявил, что боеприпас подтвердил заявленные разработчиком тактико-технические характеристики.

Дмитрий Корнев предполагает, что отечественные конструкторы сохранили габариты 53Т6, но модернизировали её корпус, двигатели, установили более современную аппаратуру управления. Также боеприпас получил усовершенствованный транспортно-заряжающий агрегат, считает эксперт.

«Новая ракета — часть обширной программы модернизации А-135, созданной для парирования ядерного нападения со всех ракетоопасных направлений. Из доступных данных известно, что на объектах системы проходит замена оборудования с целью увеличения вычислительных мощностей и автоматизации процессов управления», — сказал Корнев.

В разговоре с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок отметил, что военные пока держат информацию о новой ракете в секрете. По его мнению, одна из главных загадок заключается в том, способен ли боеприпас для модернизированной системы ПРО осуществлять кинетический перехват — наносить удар непосредственно по блоку МБР (при применении осколочной или ядерной боевых частей происходит взрыв неподалёку от объекта поражения).

«Такая ракета должна комплектоваться активной головкой самонаведения. Здесь, в принципе, совершенно другие требования к точности. Проводилась подобная работа или нет, мы не знаем, но сегодня можно смело утверждать, что по своим геометрическим формам новая ракета совпадает с прежним образцом, а комплектующие и всё бортовое оборудование у неё новые», — рассказал Ходарёнок.

В свою очередь, Юрий Лямин полагает, что недостаток информации о новой ракете не может служить поводом для сомнений относительно её возможностей по эффективному перехвату блоков МБР. По его словам, в Минобороны РФ прекрасно осознают значение этого изделия для обеспечения ядерной безопасности столичного региона.

«Россия — одна из немногих стран мира, создающая комплексы ПРО. Поступательное развитие в этой сфере происходило не только в советский период. Продвижение этих технологий не прекращалось даже в тяжёлые 1990-е годы. Сейчас славные традиции нашей школы продолжает реализовывать новое поколение разработчиков. Накопленный потенциал и компетенции позволяют России успешно совершенствовать противоракеты и всю систему ПРО», — подытожил Лямин.