«Экспериментальный образец работал уверенно»: ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

Воздушно-космические силы России провели успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как сообщили в Минобороны, в ходе испытаний были достоверно подтверждены заявленные характеристики ракеты. По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенанта Андрея Дёмина, боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Подразделение Воздушно-космических сил России провело успешные испытания новой ракеты, предназначенной для системы противоракетной обороны страны. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в сообщении.

По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенанта Андрея Дёмина, новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заявленные тактико-технические характеристики. Он подчеркнул, что боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

«Боевые расчёты действовали слаженно. Экспериментальный образец системы ПРО работал уверенно... С задачей боевые расчёты справились», — добавил Дёмин.

В Минобороны напомнили, что система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

В конце октября российские военные также отчитались об успешном испытательном пуске новой ракеты системы ПРО. В тот раз выполнение задачи проходило под руководством командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука.

Напомним, что 1 августа 2020-го Воздушно-космические силы РФ отпраздновали пятую годовщину с момента его образования. Этот вид вооружённых сил страны объединил авиационные соединения, войска ПВО и части воздушно-космической обороны России. Согласно информации Минобороны РФ, за это время на вооружение ВКС поступило большое количество современной техники: многофункциональные самолёты, зенитные ракетные комплексы, гиперзвуковое оружие, радиолокационные станции.

Также по теме «Единый контур управления»: какая новейшая военная техника усилила боевые возможности ВКС России Ровно пять лет назад к выполнению задач приступили Воздушно-космические силы, объединившие авиацию, части ПВО и войска...

Российская армия обладает самыми современными вооружениями, которые значительно превосходят по мощности, скорости и точности предшествующие и существующие образцы. Об этом в сентябре 2020 года заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства назвал эту ситуацию уникальной для России, которой на протяжении десятилетий «приходилось быть в роли догоняющего».

«Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае пока нет», — сказал Путин в беседе с почётным генеральным директором ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым.

В числе оружия, не имеющего аналогов в мире, гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон», гиперзвуковой комплекс «Авангард», подводный роботизированный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон», авиационный комплекс «Кинжал», крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник».

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — пояснял Путин.

Добавим, что в октябре начальник Генерального штаба ВС, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов доложил президенту России об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон», которой планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли.

«Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полёта ракеты составила 450 км, максимальная высота — 28 км. Время полёта — 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов», — заявлял Герасимов.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что успешное испытание «Циркона» — «большое событие не только в жизни вооружённых сил, но и всей страны». Президент также поздравил всех причастных к работе над над этим гиперзвуковым комплексом и поблагодарил их за проделанную работу.

Как сообщает Минобороны, «Циркон» предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ и надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также для перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов» и фрегатов типа «Адмирал Горшков». Поступление ракет в соединения и части ВМФ запланировано на 2021—2022 годы.