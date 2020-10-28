Минобороны России сообщило об успешных испытаниях новой ракеты ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

«На полигоне Сары-Шаган (Казахстан. — RT) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, расчёт выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Грабчук подчеркнул, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики.

Ранее корабли Каспийской флотилии выполнили электронные пуски ракет «Калибр» по кораблям условного противника.