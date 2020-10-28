Минобороны России сообщило об успешных испытаниях новой ракеты ПРО
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«На полигоне Сары-Шаган (Казахстан. — RT) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.
По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, расчёт выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Грабчук подчеркнул, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики.
Ранее корабли Каспийской флотилии выполнили электронные пуски ракет «Калибр» по кораблям условного противника.