Минобороны России сообщило об успешных испытаниях новой ракеты ПРО

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Воздушно-космические силы России (ВКС) провели успешные испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны России сообщило об успешных испытаниях новой ракеты ПРО
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«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан. — RT) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО. — RT)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

28 октября в Минобороны России также подтвердили успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

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