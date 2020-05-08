Первые С-500 планируют передать Вооружённым силам России в 2021 году

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Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 должны поступить в Вооружённые силы России в 2021 году. Серийная поставка систем запланирована на 2025 год, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Первые С-500 планируют передать Вооружённым силам России в 2021 году
  • РИА Новости
  • © Руслан Кривобок

«Завершение государственных испытаний и передача системы Вооружённым силам запланирована в 2021 году», — приводит РИА Новости его слова журналу «Национальная оборона».

Криворучка уточнил, что в том же году ожидается заключить госконтракт на закупку ЗРС С-500 с поставкой в 2025 году.

По его словам, в настоящее время проходят предварительные испытания, и «материальная часть находится на полигоне».

В феврале Криворучко заявил, что С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию в 2020 году.

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