Первые С-500 планируют передать Вооружённым силам России в 2021 году
- РИА Новости
- © Руслан Кривобок
«Завершение государственных испытаний и передача системы Вооружённым силам запланирована в 2021 году», — приводит РИА Новости его слова журналу «Национальная оборона».
Криворучка уточнил, что в том же году ожидается заключить госконтракт на закупку ЗРС С-500 с поставкой в 2025 году.
По его словам, в настоящее время проходят предварительные испытания, и «материальная часть находится на полигоне».
В феврале Криворучко заявил, что С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию в 2020 году.