В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Об этом говорится в журнале концерна «Радиоэлектронные технологии».
По словам Криворучко, в 2019 году российские военные провели испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса.
«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», — указал замминистра.
Криворучко уточнил, что С-500 будет использоваться для борьбы с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а также с межконтинентальными баллистическими ракетами.
Ранее сообщалось, что работы по вводу в строй С-500 завершаются в срок.
В сентябре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство российской зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.