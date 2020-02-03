В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, когда система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию.

Об этом говорится в журнале концерна «Радиоэлектронные технологии».

По словам Криворучко, в 2019 году российские военные провели испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса.

«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», — указал замминистра.

Криворучко уточнил, что С-500 будет использоваться для борьбы с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а также с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что работы по вводу в строй С-500 завершаются в срок.

В сентябре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство российской зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.