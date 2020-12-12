«В рамках мероприятий боевой подготовки»: подлодка «Владимир Мономах» впервые запустила четыре ракеты «Булава»

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава». В Минобороны отметили, что пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полёт ракет прошёл в штатном режиме. По словам министра обороны Сергея Шойгу, запуск был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км.

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвёл залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полёт ракет прошёл в штатном режиме.

«По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа. При подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» проявил высокий профессионализм и морскую выучку», — отметили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой четвёртого поколения. Там напомнили, что предыдущий запуск этих ракет с данной подлодки состоялся 14 ноября 2015 года — тогда экипаж АПЛ произвёл залповую стрельбу из подводного положения двумя ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

В Минобороны также сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил о пуске президенту Владимиру Путину. Министр рассказал, что залповый пуск был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота из подводного положения произвёл залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря», — рассказали в ведомстве.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя пуск, назвал его демонстрацией высокой боеготовности российского флота.

«Сегодняшний залп с «Борея» четырьмя «Булавами» — демонстрация высокой боеготовности нашего флота и высокой надёжности наших боевых ракетных комплексов», — написал Рогозин в Twitter.

Напомним, что в июне в боевой состав Военно-морского флота России также был принят новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». Крейсер является головной лодкой усовершенствованного проекта 955А («Борей-А») — атомных подлодок четвёртого поколения. Корабль был заложен в 2012 году в присутствии Владимира Путина. Основные испытания, включая ракетные стрельбы, крейсер прошёл в 2019 году. В частности, в октябре со стратегического ракетоносца впервые произвели испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».

«Князь Владимир» стал первым кораблём проекта 955А «Борей-А» атомных подводных лодок четвёртого поколения, спущенным на воду. Как и стоящие на вооружении ВМФ субмарины проекта 955 «Борей» — «Юрий Долгорукий», а также «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — крейсер «Князь Владимир» был сконструирован в ЦКБ МТ «Рубин» в Санкт-Петербурге, а создавался в Северодвинске на верфях АО «ПО «Севмаш».

В ноябре Минобороны также сообщало об успешных испытаниях российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Тогда фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой из акватории Белого моря по мишени в Баренцевом море. Скорость полёта ракеты «Циркон» во время испытаний превысила 8 Махов.

В ведомстве отметили, что ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

В марте глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что боевой потенциал Вооружённых сил России за последние годы увеличился более чем в два раза. Успехи в военном строительстве, подчеркнул министр, позволили стране «сохранить стратегический паритет с НАТО».

«Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает... В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в посланиях Федеральному собранию. Прежде всего наращивается потенциал сдерживания», — отметил Шойгу.

В сентябре Владимир Путин в разговоре с создателем гиперзвукового крылатого блока «Авангард» Гербертом Ефремовым подчеркнул, что в арсенале российской армии находятся самые современные вооружения, превосходящие все существующие образцы. По словам президента, отечественные войска оснащены системами поражения, которых нет ни у одной страны мира.

Путин обратил внимание на то, что такая ситуация в современной истории уникальна для России, которой на протяжении десятилетий «приходилось быть в роли догоняющих». Президент уточнил, что России удалось ликвидировать отставание в сегменте атомных вооружений и средств доставки ядерных боеголовок — межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и стратегической авиации.