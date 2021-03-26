«Впервые в истории»: три атомные подлодки ВМФ России одновременно всплыли из-подо льда в Арктике

Три российских атомных ракетоносца впервые в истории ВМФ одновременно всплыли из-подо льда в Арктике. В рамках комплексной экспедиции «Умка-2021», проходящей в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, также состоялись учения мотострелковых подразделений, а пара истребителей МиГ-31 совершила пролёт над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, в ходе манёвров образцы вооружения, военной и спецтехники подтвердили свои характеристики в условиях низких температур (в районе учений около -30 °C). Владимир Путин назвал эту арктическую экспедицию не имеющей аналогов ни в советской, ни в современной российской истории и поручил продолжить освоение Крайнего Севера, чтобы обеспечить военную безопасность страны.

Три российских атомных подводных лодки впервые в истории Военно-морского флота одновременно всплыли в Арктике в области радиусом 300 метров, проломив при этом полутораметровый лёд. Это произошло в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2021», которая стартовала 20 марта и о ходе которой президенту РФ доложил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По его словам, впервые по единому плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. Евменов сообщил, что работа проходит в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, а конкретно — на острове Земля Александры и в прилегающей к нему акватории, покрытой льдом.

«Сейчас в районе экспедиции средняя температура -25...-30 °C, толщина ледяного покрова — до полутора метров, ветер в порывах до 32 м/с», — рассказал главком ВМФ.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны, экспедиция проходит при участии Русского географического общества.

Евменов сообщил, что в северном походе задействованы более 600 военнослужащих и гражданских участников, а также около 200 образов вооружения, военной и специальной техники. Всего планом экспедиции предусмотрено 43 мероприятия, из которых уже выполнено 35.

Адмирал заявил, что в ходе учений также впервые в истории ВМФ два истребителя МиГ-31 совершили полёт в приполярном районе с дозаправкой в воздухе, причём они дважды прошли над географической точкой Северного полюса.

Пролёт МиГ-31 с дозаправкой в воздухе

Кроме того, один из атомных ракетоносцев провёл практическую торпедную стрельбу из-подо льда «с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением её техническими средствами и подъёмом на поверхность».

«Также было проведено тактическое учение подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях с отрывом от основных баз на незнакомой местности», — доложил Евменов.

По словам главкома ВМФ, по итогам проведённых манёвров образцы вооружения, военной и спецтехники подтвердили свои технические характеристики «в условиях высоких широт и низких температур».

Адмирал добавил, что Военно-морской флот продолжит проводить комплексные арктические экспедиции, причём основным критерием для их организации будет освоение новых, неизведанных районов.

Учение подразделения арктической мотострелковой бригады

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что эта арктическая экспедиция не имеет аналогов ни в советской, ни в современной российской истории. По его словам, проведённый комплекс учебно-боевых мероприятий и научных исследований «продемонстрировал способность и готовность российского Военно-морского флота действовать в суровых северных широтах».

«Экипажи подводных лодок, самолётов военно-транспортной, истребительной авиации, а также арктических мотострелковых подразделений показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики. Подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надёжность при эксплуатации в экстремальных условиях», — подчеркнул президент.

Он поблагодарил личный состав, участвующий в экспедиции и учениях, за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм, а также поручил продолжить изучение и освоение Крайнего Севера, чтобы обеспечить военную безопасность Российской Федерации.

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В последние годы Россия активно укрепляет свои позиции в Арктике. Как заявил в декабре 2020-го Владимир Путин, всё происходящее на «северах» представляет для страны особый интерес и особую ценность, поскольку больше 70% территории РФ находится в северных широтах.

«Когда-то Ломоносов говорил о том, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидная вещь», — подчёркивал президент.

10 марта 2021 года он поручил правительству в течение месяца подготовить единый план развития Арктики.

Комментируя текущую ситуацию в регионе, посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов заявил ТАСС, что Москва предприняла необходимые шаги для обеспечения безопасности в этой области.

«Возрастающее внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе и с целью обеспечения безопасности судоходства в акватории СМП (Северного морского пути. — RT)», — отметил дипломат.

По его словам, текущее развитие ситуации подтвердило правильность принятых решений, которые нацелены на сохранение Арктики как «зоны мира, низкой напряжённости, устойчивого развития и сотрудничества».