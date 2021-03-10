Путин поручил завершить подготовку единого плана развития Арктики

Президент России Владимир Путин дал правительству месяц на то, чтобы подготовить единый план развития Арктики.

«Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причём прошу вас сделать это в месячный срок», — приводит ТАСС слова президента.

Глава государства подчеркнул, что это чрезвычайно важный вопрос, и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы.

Ранее сообщалось, что 10 марта Путин планирует провести совещание с кабмином по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики.