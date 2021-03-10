Путин поручил завершить подготовку единого плана развития Арктики

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Президент России Владимир Путин дал правительству месяц на то, чтобы подготовить единый план развития Арктики.
Путин поручил завершить подготовку единого плана развития Арктики
  • globallookpress.com

«Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причём прошу вас сделать это в месячный срок», — приводит ТАСС слова президента.

Глава государства подчеркнул, что это чрезвычайно важный вопрос, и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы.

Ранее сообщалось, что 10 марта Путин планирует провести совещание с кабмином по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики.

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