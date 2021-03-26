В МИД России сообщили о мерах по обеспечению безопасности в Арктике

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Россия предприняла меры по обеспечению безопасности в Арктике из-за возрастающего внимания стран НАТО к региону.
В МИД России сообщили о мерах по обеспечению безопасности в Арктике
  • © Вера Костамо
  • РИА Новости

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

«Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе с целью обеспечения безопасности судоходства в акватории СМП (Северного морского пути. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продолжить проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера для обеспечения военной безопасности России.

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