В МИД России сообщили о мерах по обеспечению безопасности в Арктике

Россия предприняла меры по обеспечению безопасности в Арктике из-за возрастающего внимания стран НАТО к региону.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

«Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе с целью обеспечения безопасности судоходства в акватории СМП (Северного морского пути. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продолжить проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера для обеспечения военной безопасности России.