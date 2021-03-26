Путин поручил продолжить изучение и освоение Крайнего Севера
- РИА Новости
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Об этом он сказал после доклада главкома Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Николая Евменова об итогах комплексной арктической экспедиции «Умка-2021».
Как отметил Путин, проведённый комплекс учебно-боевых и научных исследований продемонстрировал способность и готовность российского Военно-морского флота действовать в суровых северных широтах.
По словам президента, экипажи подлодок и военных самолётов, а также военнослужащие тактических мотострелковых подразделений «показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики».
Путин подчеркнул, что «подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надёжность при эксплуатации в экстремальных условиях».
«Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации — продолжить», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклад о комплексной арктической экспедиции «Умка-2021».