Путин заслушал доклад ВМФ о комплексной арктической экспедиции

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами России, президент России Владимир Путин заслушал доклад о комплексной арктической экспедиции «Умка-2021».

Как доложил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, с 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.

По словам Евменова, впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности.

В ходе экспедиции предусмотрено 43 мероприятия, из них 35 уже выполнено.

Всего в экспедиции задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Евменов отметил, что по итогам проведённых мероприятий «образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах, в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур».

«Проведение арктических экспедиций военно-морского флота будет продолжено и в дальнейшем. При этом основным условием каждой последующей экспедиции будет освоение новых, ранее не изученных районов», — заявил главнокомандующий ВМФ.

Ранее Путин поручил завершить подготовку единого плана развития Арктики.