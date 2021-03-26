Путин заслушал доклад ВМФ о комплексной арктической экспедиции
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Как доложил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, с 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.
По словам Евменова, впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности.
В ходе экспедиции предусмотрено 43 мероприятия, из них 35 уже выполнено.
Всего в экспедиции задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.
Евменов отметил, что по итогам проведённых мероприятий «образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах, в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур».
«Проведение арктических экспедиций военно-морского флота будет продолжено и в дальнейшем. При этом основным условием каждой последующей экспедиции будет освоение новых, ранее не изученных районов», — заявил главнокомандующий ВМФ.
Ранее Путин поручил завершить подготовку единого плана развития Арктики.