Путин приравнял Северный флот к военному округу

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Северный флот России с 1 января 2021 года будет считаться межвидовым стратегическим территориальным объединением вооружённых сил, он будет выполнять задачи военного округа.
Путин приравнял Северный флот к военному округу
  • © РИА Новости / пресс-служба Северного флота

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооружённых сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года», — говорится в документе.

5 декабря президент России заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.

По его словам, всё, что происходит на Севере, представляет для России особый интерес и ценность, а развитие этого направления является будущим страны, в частности с точки зрения добычи необходимых природных ископаемых.

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