Путин приравнял Северный флот к военному округу

Северный флот России с 1 января 2021 года будет считаться межвидовым стратегическим территориальным объединением вооружённых сил, он будет выполнять задачи военного округа.

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооружённых сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года», — говорится в документе.

5 декабря президент России заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.

По его словам, всё, что происходит на Севере, представляет для России особый интерес и ценность, а развитие этого направления является будущим страны, в частности с точки зрения добычи необходимых природных ископаемых.