Путин приравнял Северный флот к военному округу
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Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.
«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооружённых сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года», — говорится в документе.
5 декабря президент России заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.
По его словам, всё, что происходит на Севере, представляет для России особый интерес и ценность, а развитие этого направления является будущим страны, в частности с точки зрения добычи необходимых природных ископаемых.