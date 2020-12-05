Путин заявил, что Россия будет прирастать Арктикой
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Об этом он сказал в ходе встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России» в формате видеоконференции. RT вёл трансляцию.
Президент отметил, что более 70% российской территории находится в северных широтах.
По его словам, всё, что происходит на Севере, представляет для России особый интерес и ценность.
Путин подчеркнул, что развитие этого направления является будущим страны, в частности с точки зрения добычи необходимых природных ископаемых.
«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что «природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима».
«И хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск», — заявил он.
Ранее Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете.