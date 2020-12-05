Путин заявил, что Россия будет прирастать Арктикой

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.
Путин заявил, что Россия будет прирастать Арктикой
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом он сказал в ходе встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России» в формате видеоконференции. RT вёл трансляцию.

Президент отметил, что более 70% российской территории находится в северных широтах. 

По его словам, всё, что происходит на Севере, представляет для России особый интерес и ценность. 

Путин подчеркнул, что развитие этого направления является будущим страны, в частности с точки зрения добычи необходимых природных ископаемых.

«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что «природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима».

«И хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск», — заявил он. 

Ранее Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить