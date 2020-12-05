Путин заявил, что Россия будет прирастать Арктикой

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.

Об этом он сказал в ходе встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России» в формате видеоконференции. RT вёл трансляцию.

Президент отметил, что более 70% российской территории находится в северных широтах.

По его словам, всё, что происходит на Севере, представляет для России особый интерес и ценность.

Путин подчеркнул, что развитие этого направления является будущим страны, в частности с точки зрения добычи необходимых природных ископаемых.

«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что «природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима».

«И хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск», — заявил он.

Ранее Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете.