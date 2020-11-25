Путин поручил подготовиться к председательству в Арктическом совете

Российский президент Владимир Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете. Комитет возглавит полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

globallookpress.com

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Председателю поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета. Ранее Эстония подала заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете.