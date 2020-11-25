Путин поручил подготовиться к председательству в Арктическом совете

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Российский президент Владимир Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете. Комитет возглавит полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Путин поручил подготовиться к председательству в Арктическом совете
  • globallookpress.com

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателю поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета.

Ранее Эстония подала заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете.

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