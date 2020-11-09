Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете

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Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел страны.
Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете
  • globallookpress.com

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в ходе видеовстречи с министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тор Тордарсоном, председательствующим в Арктическом совете, заявил, что обеспечение устойчивого развития Арктики должно также стать обязанностью неарктических стран.

«Как самая северная неарктическая страна, Эстония хочет и готова взять на себя эту ответственность», — заявил он.

Также в Таллине заявили, что у Эстонии есть знания и большая история арктических исследований. 

В августе координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехар призвал продолжать сотрудничество с Россией в Арктическом регионе, назвав его важным.

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