«Удары будут наноситься точечно»: какие преимущества может получить российский беспилотный комплекс «Гром»

В арсенал тяжёлого российского беспилотника «Гром» войдут малогабаритные дроны-камикадзе и разведывательные БПЛА. Об этом рассказал представитель Группы «Кронштадт», которая занимается разработкой данных аппаратов. Благодаря им «Гром» сможет выполнять задачи по обнаружению и уничтожению наземных целей. Кроме того, одной из задач беспилотника станет прорыв вражеских систем ПВО во взаимодействии с истребителями. По словам экспертов, конструкторы «Кронштадта» должны решить массу сложных задач. В то же время накопленные предприятием компетенции по другим проектам позволяют прогнозировать успешное завершение работ по «Грому», уверены аналитики.

Перспективный тяжёлый российский беспилотный комплекс «Гром» сможет управлять роем из десяти малогабаритных дронов «Молния». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Группы «Кронштадт» (Санкт-Петербург), которая занимается разработкой данных аппаратов.

Небольшие по размеру БПЛА будут выполнены в разведывательном исполнении и в ударной модификации в варианте так называемых барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе). Ожидается, что «Молнии» смогут постоянно взаимодействовать друг с другом и непосредственно с «Громом».

«У «Молнии» идёт постоянный обмен данными между БПЛА. Возможно изменение заданий для каждого члена стаи. Передача лидерских ролей и взаимозаменяемость. При этом благодаря искусственному интеллекту задание выполняется группой без постоянной связи с самолётом-носителем», — заявил представитель компании.

Российские военные внимательно следят за разработками «Кронштадта». Так, 26 февраля московское подразделение компании посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Они осмотрели образцы БПЛА семейства «Иноходец», аппарат радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД» и комплекс «Гром».

В ходе совещания руководство военного ведомства и представители «Кронштадта» обсудили перспективы развития отечественной беспилотной авиации и меры по повышению темпов оснащения армии такими аппаратами.

«Должны массово поступать на вооружение ВКС»

Макет «Грома» впервые был представлен в августе прошлого года на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

В интервью RT на полях выставки директор Центра перспективных исследований «Кронштадта» Владимир Воронов заявил, что детище компании предназначено для выполнения разведывательных и ударных задач с возможностью прорыва противовоздушной обороны неприятеля.

Макет беспилотника «Гром» с образцами вооружения на форуме «Армия-2020»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«У нас есть понимание, что в случае интенсивного военного конфликта беспилотник должен уметь прорывать ПВО противника. Для этого ему потребуется высокая скорость и радиолокационная малозаметность. Такой аппарат («Гром». — RT) сможет эксплуатироваться в первом атакующем эшелоне ударной авиационной группировки во взаимодействии с пилотируемыми комплексами», — пояснил Воронов.

В частности, на театре военных действий «Гром» будет взаимодействовать с тяжёлым истребителем Су-35 и боевым самолётом пятого поколения Су-57. Как сообщил в августе 2020 года в комментарии РИА Новости генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков, «сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение ВКС».

В компании рассчитывают, что БПЛА сможет поднимать в воздух до 2 т боеприпасов на высоту до 12 км. Взлётная масса «Грома», предположительно, составит 7 т, размах крыла — 10 м, длина корпуса — 13,8 м, радиус боевого применения — 700 км.

Беспилотник планируется изготовить по технологии «стелс», которая предусматривает обтекаемую геометрию всех элементов конструкции и широкую интеграцию радиопоглощающих материалов.

«Мы проанализировали мировые тренды и ситуацию в нашей стране и пришли к выводу, что для такого аппарата в наших войсках существует ниша», — сказал Владимир Воронов.

В качестве двигателя компания рассматривает вариант использования силовой установки учебно-боевого самолёта Як-130. В настоящее время российская машина летает на двухконтурном турбореактивном агрегате АИ-222-25, который выпускается московским производственным предприятием «Салют». Кроме того, отечественная промышленность создаёт аналог под названием СМ-100 с максимальной тягой до 3000 кгс (килограмм-cил).

В «Кронштадте» уверены, что проект «Гром» удастся реализовать благодаря научно-технологическому заделу, полученному во время опытно-конструкторских работ по средневысотному беспилотному комплексу большой продолжительности полёта «Орион». По мнению экспертов, появление этого БПЛА позволило России вступить в элитный клуб держав — обладательниц дронов класса MALE (Medium-altitude long-endurance).

Взлётная масса «Ориона» составляет около 1 т, высота полёта — 7,5 км, крейсерская скорость — 200 км/ч, объём полезной нагрузки — 200 кг. В воздухе БПЛА может находиться свыше 24 часов.

Бортовое оборудование и вооружение «Ориона» позволяют проводить воздушную разведку, патрулирование, топографическую съёмку местности, определять координаты наземных и надводных объектов, а также наносить удары.

Детище «Кронштадта» получило боевое крещение в сирийской операции. В арабской республике один из «Орионов» совершил 20 разведывательных миссий и 17 вылетов с применением вооружения.

«Крайне важно, что «Орион» и ряд других БПЛА были испытаны в Сирии, то есть в реальных боевых условиях. Это бесценный опыт, который даёт много пищи для размышлений военным и разработчикам. Именно боевое применение позволяет наметить адекватные направления по дальнейшему развитию беспилотной авиации», — пояснил в разговоре с RT эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

«Эффективное оружие»

Как полагают эксперты, «Гром» станет многофункциональным беспилотным комплексом, способным выполнять продолжительные разведывательные миссии, принимать участие в локальных конфликтах и в операциях по нанесению авиаударов по противнику, вооружённому зенитными ракетными системами и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Большие преимущества «Грому» дадут барражирующие боеприпасы, которые представляют собой весьма эффективное оружие. Удары по каждой цели будут наноситься точечно. Опыт современных боевых действий говорит о том, что объектами поражения брандеров являются танки, бронемашины, укрепления и пехота противника», — заявил в комментарии RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

При этом стая дронов, как считает эксперт, будет применяться для уничтожения скоплений бронетехники неприятеля. Кроме того, Попов уверен, что «Гром» станет носителем оборудования, способного устанавливать радиоэлектронные помехи. Таким образом он сможет защитить малогабаритные беспилотники «Молния» от ударов вражеских средств ПВО.

Беспилотники компании «Кронштадт»

© Группа Компаний Кронштадт

«Концепция применения таких комплексов заключается в том, что один из ведущих больших беспилотников берёт на себя управление группой БПЛА и одновременно обеспечивает защиту идущим рядом малым аппаратам с помощью средств радиоэлектронного противодействия», — рассуждает Попов.

Помимо дронов-камикадзе, для нанесения ударов по наземным объектам «Гром» сможет использовать семейство сверхзвуковых универсальных модульных ракет малой дальности Х-38. Данные боеприпасы предназначены для уничтожения легкоуязвимых целей на дистанции от 3 до 70 км.

Ракеты оснащены боевой частью массой 250 кг осколочно-фугасного или проникающего типа. Высокая точность поражения этим оружием обеспечивается тепловизионной и полуактивной лазерной системами наведения. Пуски X-38 производятся на скорости от 54 до 1620 км/ч. При этом скорость полёта самого боеприпаса может превышать два числа Маха.

Также в арсенал «Грома» войдут управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500, предназначенные для поражения широкого спектра целей, в том числе объектов инфраструктуры неприятеля.

Как ожидает Эдуард Багдасарян, в «Громе» будут воплощены лучшие наработки конструкторов «Кронштадта». По его словам, сотрудники компании хорошо улавливают новейшие тенденции в развитии беспилотных технологий.