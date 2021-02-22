Опубликовано видео применения беспилотника «Орион» в Сирии

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Телеканал «Россия 1» показал видео боевых полётов беспилотника «Орион» в Сирии, во время которых по террористам было нанесено 17 ударов.
Опубликовано видео применения беспилотника «Орион» в Сирии
  • © YouTube/ РОССИЯ 24

На видео показано уничтожение нескольких объектов боевиков, в том числе ночью.

Как отмечается, беспилотник ведёт разведку, наводится на цель и наносит удар даже в сложных погодных условиях.

По сообщению РИА Новости, в соответствии с маркировкой образец «Ориона», показанный в ролике, выполнил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных и один «в иных целях».

В конце 2020 года Минобороны России опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте.

В календаре ведомства также представлены фотографии тяжёлого ударного беспилотника «Охотник».

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