Ударная техника: какие задачи могут выполнять российские дроны-камикадзе

Дроны-камикадзе пополнят арсенал российского гусеничного боевого робота «Маркер». Об этом сообщил заместитель главы Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов. Стрельбовые испытания безэкипажной машины должны пройти в текущем году. Беспилотники-камикадзе приняты на вооружение многих стран мира, включая Россию. Данный тип военной техники оснащён боеголовкой, которая взрывается при соприкосновении с целью или в непосредственной близости от неё. Как считают эксперты, дроны-камикадзе необходимы российской армии для борьбы с террористами, а также позволят преодолевать системы ПВО противника.

Российский гусеничный робототехнический комплекс «Маркер» будет вооружён дронами-камикадзе и беспилотниками-разведчиками. Об этом рассказал заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов.

«Планируется оснастить «Маркер» беспилотными летательными аппаратами, обеспечивающими как разведку, так и уничтожение объектов противника», — заявил в интервью РИА Новости Давыдов.

Как пояснил топ-менеджер, речь идёт о так называемых барражирующих боеприпасах, работающих по принципу брандера. Суть в том, что начинённый взрывчаткой БПЛА детонирует, как только достигает цели. Такой способ поражения противника был известен ранее. Он использовался на флоте: брандерами называли безэкипажные корабли-камикадзе, груженные легковоспламеняющимися или взрывчатыми веществами.

Проект «Маркер» реализует Научно-производственное объединение «Андроидная техника» (Москва) совместно с ФПИ. Работы начались в марте 2018-го, через полтора года инженеры создали два опытных образца, оснащённых унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска БПЛА. Каждый дрон «может выполнять задачи как в составе группы, так и индивидуально», говорится в материалах ФПИ.

Боевая робототехническая платформа «Маркер»

РИА Новости

© Иван Сураев

Впервые образцы «Маркера» были публично представлены в октябре прошлого года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов, где проходило тестирование их ходовой части. Конструкция робота позволяет устанавливать на гусеничную платформу два модуля оружия или приборов в зависимости от предполагаемых задач.

Разработчики рассчитывают, что их детище сможет выполнять функцию связующего звена между наземными безэкипажными комплексами, беспилотной авиацией и спецназом. В 2020 году запланированы стрельбовые испытания «Маркера», причём «в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок».

«Гибрид ракеты и беспилотника»

Дронами-камикадзе ведущие военные державы начали активно обзаводиться с 2000-х годов. Лидером в этой сфере считается Израиль, на вооружении которого находятся БПЛА-брандеры Harpy, Harop, Green Dragon Orbiter 1K и Hero. Они предназначены для поражения живой силы, инженерных сооружений, надводной и сухопутной техники.

Также из иностранных государств о разработках дронов-камикадзе заявляли Соединённые Штаты, Китай, Иран, Турция, Великобритания, Польша, Украина и другие государства. Несмотря на это, информации о боевом применении данного оружия крайне мало. В СМИ сообщается лишь о нескольких случаях.

Так, по данным армянской стороны, в начале апреля 2016 года в период обострения карабахского конфликта азербайджанские вооружённые силы применили закупленные в Израиле ударные аппараты Harop.

На сайте разработчика этого БПЛА Israel Aerospace Industries сообщается, что дрон запускается с наземных пусковых установок и управляется оператором. Военнослужащий направляет беспилотник на объект поражения, ориентируясь на внешние источники целеуказания либо на данные видеокамеры, которой оснащён аппарат. При необходимости оператор может отменить атаку, и Harop продолжит полёт в обычном режиме.

Также не исключено, что 14 сентября 2019 года во время атаки на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии также использовались дроны-камикадзе. В комментарии RT военный аналитик Юрий Лямин отметил, что официально Эр-Рияд не озвучивал факт использования противником таких боеприпасов, однако, по его словам, у экспертного сообщества нет в этом сомнений.

«Атака дронов на Saudi Aramco, в том числе БПЛА-камикадзе, продемонстрировала тот высокий боевой потенциал, который заключён в этом, казалось бы, нехитром оружии. Такие аппараты можно применять массово, дезориентируя тем самым систему ПВО», — сказал Лямин.

Обломки дронов, атаковавших Saudi Aramco

Reuters

© Hamad I Mohammed

Как пояснил RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, дроны-камикадзе могут запускаться с катапульты или специального пускового контейнера, который можно установить на сухопутные и морские платформы.

«Беспилотник-самоубийца — это разновидность разведывательно-ударного типа БПЛА. Разница в том, что аппарат-камикадзе оснащён боеголовкой и погибает в случае боевого применения. Это гибрид крылатой ракеты и привычного нам беспилотника», — подчеркнул Козюлин.

По словам эксперта, мощность взрывчатого вещества у дрона-камикадзе, как правило, составляет несколько килограммов, дальность действия — десятки километров. Взрыв происходит при соприкосновении с целью либо на подлёте к ней.

Основное преимущество воздушного брандера перед крылатой ракетой заключается в дешевизне и простоте использования. В то же время БПЛА-камикадзе обладает меньшей поражающей силой, радиусом действия и скоростью полёта, говорит Козюлин.

«На мой взгляд, подобные аппараты удобно использовать при ведении тактической разведки в локальных конфликтах и при выполнении антитеррористических операций. Оператор беспилотника-камикадзе может сразу уничтожить цель после её обнаружения. Но против высокотехнологичного противника, оснащённого средствами радиоэлектронного противодействия, эффективно использовать такой дрон будет проблематично», — рассуждает Козюлин.

«Находить и уничтожать»

Первые упоминания о разработке отечественных дронов-камикадзе просочились в СМИ в 2016 году. В частности, сообщалось, что под барражирующий боеприпас будет модифицирован один из лёгких российских беспилотников. В настоящее время широкой публике известны два вида российских воздушных брандеров — оба были разработаны в компании ZALA AERO (Ижевск), которая входит в концерн «Калашников».

В феврале прошлого года на международной оборонной выставке в Абу-Даби IDEX 2019 предприятие продемонстрировало модель ударного дрона «КУБ-БЛА», предназначенного для поражения «удалённых наземных целей». Длина аппарата — 1,2 м, масса полезной нагрузки — 3 кг. Как уточняет разработчик, испытания БПЛА уже завершены.

«Ударный беспилотный комплекс («КУБ-БЛА». — RT) доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную либо по изображению с целевой нагрузки наведения. К преимуществам системы относятся: высокая точность, скрытый запуск, бесшумность, простота применения», — говорится в материалах ZALA AERO.

Публичный дебют другого российского дрона-камикадзе, «ZALA Ланцет-3», состоялся в прошлом году на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» (Кубинка).

Беспилотник-камикадзе Zala «Ланцет-3»

© zala-aero.com

Этот воздушный брандер имеет нестандартную для беспилотника форму, напоминающую по очертаниям крылатую ракету. Аппарат выполнен по схеме продольного биплана с двумя наборами X-образных плоскостей. Ещё одна его особенность — предконтактный взрыватель (детонация происходит до соприкосновения с целью).

Масса «ZALA Ланцет-3» составляет 12 кг, вес полезной нагрузки — 3 кг, радиус поражения — до 40 км, диапазон скоростей — 80—110 км/ч. Дрон оснащён координатной и комбинированной системами наведения, а также телевизионным каналом связи, передающим изображение цели.

В видеопрезентации разработчика «ZALA Ланцет-3» представлено как «интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить и уничтожать цель».

Юрий Лямин считает, что дроны-камикадзе позволят расширить арсенал российской армии в конфликтах низкой интенсивности, в ходе антитеррористических операций и для преодоления ПВО противника. По его словам, сегодня воздушные брандеры из достаточно примитивного вида оружия трансформируются в высокоточное средство поражения.

«Популярность дронов-камикадзе в мире постоянно растёт, и поэтому очень важно, чтобы у российских вооружённых сил были самые разные типы этого оружия, в том числе крупногабаритные с реактивным двигателем. Их применение позволит без потерь выполнять некоторые военные операции, а при необходимости преодолевать противовоздушную оборону», — заключил Лямин.