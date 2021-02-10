Беспилотный «Волк»: как новый российский дрон-перехватчик может изменить борьбу с БПЛА противника

Российские специалисты завершили лётные испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18». Об этом сообщили в концерне «Алмаз-Антей». БПЛА способен в автоматическом режиме заниматься поиском вражеских аппаратов. Дроны противника выводятся из строя специальными сетками-ловушками. После отстрела зарядов оператор может направить «Волк-18» на таран. Как полагают эксперты, такое оружие — весьма эффективное и экономичное средство борьбы с малоразмерными БПЛА на небольших расстояниях.

В России завершились лётные испытания усовершенствованного беспилотного охотника за дронами «Волк-18».

«Лётные испытания модернизированной версии «Волка-18», включавшие реальное поражение дронов-мишеней, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году», — цитирует агентство РИА Новости представителя «Алмаз-Антея».

В пресс-службе концерна подтвердили RT данную информацию.

Проверка возможностей «Волка-18» позволила установить, что БПЛА-перехватчик способен в полностью автоматическом режиме обнаруживать малоразмерные вражеские аппараты и эффективно выводить их из строя.

«Коварное оружие»

«Волк-18» впервые был продемонстрирован широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Модернизированная версия представлена на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021, проходящей в эти дни в Москве в «Крокус Экспо».

Дрон является совместным детищем специалистов «Алмаз-Антея» и других отечественных предприятий. Это первое изделие подобного класса в России.

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Беспилотник-перехватчик представляет собой квадрокоптер размерами 60 на 60 см и взлётной массой 6 кг. Доработанная версия «Волка-18» оснащена новой оптико-локационной станцией, обеспечивающей повышенную дальность обнаружения целей, а также улучшенной системой управления, которая позволила автоматизировать его работу.

Дрон самостоятельно маневрирует, осуществляет поиск и селекцию вражеских объектов. Решение об уничтожении целей подтверждает оператор. «Волк-18» сближается с целью и выстреливает в неё сеткой.

В результате атакованный беспилотник начинает терять высоту и разбивается о землю. Дрон-перехватчик вооружён тремя сеткомётами. Когда эти заряды заканчиваются, военнослужащий, который управляет БПЛА, может использовать функцию тарана.

Время полёта «Волка-18» относительно невелико — 30 минут. Поэтому военнослужащие должны запускать его в район, где уже находятся вражеские дроны.

По мнению экспертов, создание «Волка-18» продиктовано стремлением военных и оружейников упростить и удешевить обнаружение и перехват малоразмерных БПЛА, в том числе аппаратов кустарного производства незаконных вооружённых формирований (НВФ).

Беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в атаке на российские военные объекты в Сирии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По данным Минобороны РФ, подобные беспилотники при кажущейся простоте представляют серьёзную угрозу благодаря современной электронно-технической начинке. Малоразмерные аппараты террористов могут наносить одиночные и массированные удары в автоматическом режиме, сбрасывая боеприпасы, которые они несут на борту.

С опасностью применения дронов членами НВФ Россия столкнулась в Сирии. На протяжении последних лет террористы, находящиеся в Идлибе, регулярно выпускают БПЛА, чтобы атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Для отражения нападения дронов российские военнослужащие используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Несмотря на успехи ВС РФ в борьбе с вражескими аппаратами, традиционные вооружения не всегда высокоэффективны, а их эксплуатация порой обходится достаточно дорого, отметил в беседе с RT научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин.

«Самодельные небольшие дроны — это коварное оружие. Их себестоимость невелика, а проблем они создают очень много. Их сложно обнаружить радиолокационными станциями из-за малой отражающей способности, не всегда справляется и оптика. А стрельба порой ведётся дорогостоящими зенитными ракетами», — рассказал Козюлин.

По мнению эксперта, России и другим государствам имеет смысл принимать на вооружение новые средства защиты от БПЛА, в том числе приспособленные к противодействию дронам в городской среде. Он напомнил, что ранее большие надежды возлагались на лазерные и электромагнитные системы, но существенного прогресса в их совершенствовании пока нет.

Нейтрализацией угроз, исходящих от малоразмерных аппаратов, сегодня озадачена и американская армия. В январе текущего года стало известно, что исследовательская лаборатория ВВС США планирует объявить тендер на разработку устройства, способного противодействовать таким БПЛА.

«Данные возможности предназначены для борьбы с доступными на широком коммерческом рынке малыми беспилотными летательными аппаратами и другими средствами на базе подобных технологий, которые в настоящее время используются нашими противниками в асимметричных боевых действиях против военного личного состава, а также вооружения и имущества ВС США», — говорится в предварительном описании контракта.

Дрон-полицейский

В разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что преимущество «Волка-18» заключается в возможности многоразового использования. Такое изделие, как полагает эксперт, будет эффективно при необходимости устранения угрозы от одного или нескольких БПЛА.

«Я думаю, что такой аппарат будет в большей мере выполнять полицейские функции, то есть перехватывать отдельные малоразмерные аппараты. Для борьбы с роем дронов «Волк-18» не приспособлен, но с этой задачей, на мой взгляд, будет хорошо справляться самоходный комплекс «Деривация» с недорогими артиллерийскими боеприпасами», — рассуждает Литовкин.

Как считает эксперт, России имеет смысл создавать дроны-перехватчики, но они вряд ли смогут уменьшить значение традиционных средств ПВО в борьбе с беспилотниками.

«Основное применение «Волка-18», на мой взгляд, будет заключаться в предотвращении несанкционированной съёмки подлежащих охране объектов и борьбе с запуском беспилотников, которые нигде не зарегистрированы и не оформлены», — предположил Литовкин.

Беспилотник-перехватчик «Волк-18»

© Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Этот взгляд на специализацию «Волка-18» разделяет и военный эксперт Юрий Лямин. В беседе с RT он назвал новейший отечественный беспилотник перспективным средством нейтрализации опасности, исходящей от мультикоптеров — малоразмерных аппаратов, которые сейчас массово используются для разведки и диверсий.

«Волк-18» более скоростной, чем обычные коптеры. Соответственно, он может их догнать, применить сеткомёты или протаранить. Это вещь перспективная, но широко применяться будет, скорее всего, в антитеррористических целях и в городской местности, где огонь по беспилотникам может вызвать панику у мирного населения», — пояснил Лямин.

По словам эксперта, отечественные конструкторы нашли оригинальное и безопасное решение, оснастив «Волк-18» сеткомётами.

«Если этому БПЛА удастся одними сетками обойтись, то вообще это будет очень дешёвым способом борьбы с нежелательными беспилотниками. К тому же, «Волк-18» является мобильной системой, её легко перевезти, развернуть и запустить в нужной локации. Другие системы более крупные, на их развёртывание требуется больше времени», — резюмировал Лямин.