В США планируют разработать устройство для борьбы с малыми БПЛА противников

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Исследовательская лаборатория ВВС США планирует объявить тендер на разработку устройства для борьбы против малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как отмечается в предварительном описании контракта, такой тип дронов используют американские противники. С документом ознакомился RT.
В США планируют разработать устройство для борьбы с малыми БПЛА противников
  • Reuters
  • © Fabrizio Bensch

«Данные возможности предназначены для борьбы с доступными на широком коммерческом рынке малыми беспилотными летательными аппаратами и другими средствами на базе подобных технологий, которые в настоящее время используются нашими противниками в ассиметричных боевых действиях против военного личного состава, а также вооружения и имущества ВС США», — говорится в описании.

Предполагается, что подрядчик разработает технологические решения, создаст прототип устройства и обеспечит поставку ограниченного количества продукции для испытания новых технологий в условиях боевого применения.

Он также должен предоставить необходимое программное обеспечение, оборудование, техническую документацию и отчёты.

Бюджет будущего контракта может достичь $490 млн. 

В прошлом году в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить