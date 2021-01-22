В США планируют разработать устройство для борьбы с малыми БПЛА противников

Исследовательская лаборатория ВВС США планирует объявить тендер на разработку устройства для борьбы против малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как отмечается в предварительном описании контракта, такой тип дронов используют американские противники. С документом ознакомился RT.

«Данные возможности предназначены для борьбы с доступными на широком коммерческом рынке малыми беспилотными летательными аппаратами и другими средствами на базе подобных технологий, которые в настоящее время используются нашими противниками в ассиметричных боевых действиях против военного личного состава, а также вооружения и имущества ВС США», — говорится в описании.

Предполагается, что подрядчик разработает технологические решения, создаст прототип устройства и обеспечит поставку ограниченного количества продукции для испытания новых технологий в условиях боевого применения.

Он также должен предоставить необходимое программное обеспечение, оборудование, техническую документацию и отчёты.

Бюджет будущего контракта может достичь $490 млн.

В прошлом году в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от БПЛА.