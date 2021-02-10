Первый в России автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания

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Завершены испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника.

«Лётные испытания модернизированной версии «Волка-18», включавшие реальное поражение дронов-мишений, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году», — приводит РИА Новости слова представителя концерна.

Отмечается, что дрон получил новую оптико-локационную систему, обеспечивающую повышенную дальность обнаружения воздушных целей, а также доработанную систему управления, позволяющую применять дрон в полностью автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что беспилотник, способный поражать цели из огнемёта, создаётся в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

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