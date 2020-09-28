Разработчик рассказал о ходе создания в России дрона-огнемётчика
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Об этом РИА Новости рассказал заместитель компании-разработчика этой технологии «Ростех — Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» Максим Скоков.
«Наша компания проводила работы для войск РХБЗ — мы продемонстрировали возможность применения штатных огнемётных средств с беспилотников. По результатам испытаний была открыта опытно-конструкторская работа», — сказал он.
Ранее сообщалось, что установка «Импульс», представленная на форуме «Армия-2020», способна запускать различные типы беспилотных летательных аппаратов.