На форуме «Армия-2020» представили установку для запуска беспилотников

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Установка «Импульс», представленная на форуме «Армия-2020», способна запускать различные типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На форуме «Армия-2020» представили установку для запуска беспилотников
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Об установке «Импульс» «ПолитЭксперту» рассказал управляющий директор АО «УК РУНАКО» Виталий Дудка.

Образец может отправлять в воздух дроны массой до 30 кг. Установка позволяет запускать БПЛА без использования их двигательной системы.

От других подобных устройств «Импульс» отличается быстрым запуском дронов. Для развёртывания потребуется 10—15 минут. После этого каждый последующий БПЛА можно отправлять с установки в течение двух минут.

«То есть мы можем запустить большое количество дронов с минимальным интервалом времени. Что важно — не затрачивая физических усилий боевого расчёта обслуживания», — добавил Виталий Дудка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на международном форуме «Армия-2020» представлены тысячи новейших военных разработок.

 

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