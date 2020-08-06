ЦПВС: боевики в Сирии пытаются атаковать Хмеймим

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Боевики в Сирии обстреливают позиции сирийских вооружённых сил и пытаются атаковать базу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР контр-адмирал Александр Щербицкий.
ЦПВС: боевики в Сирии пытаются атаковать Хмеймим
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Виноградов

«Боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил Сирийской Арабской Республики, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности», — цитирует его РИА Новости.

Щербицкий отметил, что командование группировки ВС России в Сирии и ВС САР «вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы».

В июле трое российских военных получили лёгкие ранения при взрыве самодельного взрывного устройства при патрулировании в Сирии.

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