ЦПВС: боевики в Сирии пытаются атаковать Хмеймим
- РИА Новости
- © Дмитрий Виноградов
«Боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил Сирийской Арабской Республики, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности», — цитирует его РИА Новости.
Щербицкий отметил, что командование группировки ВС России в Сирии и ВС САР «вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы».
В июле трое российских военных получили лёгкие ранения при взрыве самодельного взрывного устройства при патрулировании в Сирии.