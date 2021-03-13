ТАСС: Беспилотник «Гром» будет носителем высокоточных ракет Х-38

Короткая ссылка
Перспективный скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» будет иметь способность нести управляемые ракеты Х-38, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС: Беспилотник «Гром» будет носителем высокоточных ракет Х-38
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Беспилотный летательный аппарат «Гром», разработанный компанией «Кронштадт», в одном из вариантов собственных ударных возможностей будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса «воздух — поверхность», — заявил источник.

Официального подтверждения данной информации нет.

По данным корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ракета Х-38 имеет дальность до 70 км, её скрость полёта превышает 2 М.

22 февраля телеканал «Россия 1» показал видео боевых полётов беспилотника «Орион» в Сирии, во время которых по террористам было нанесено 17 ударов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить