ТАСС: Беспилотник «Гром» будет носителем высокоточных ракет Х-38

Перспективный скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» будет иметь способность нести управляемые ракеты Х-38, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотный летательный аппарат «Гром», разработанный компанией «Кронштадт», в одном из вариантов собственных ударных возможностей будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса «воздух — поверхность», — заявил источник.

Официального подтверждения данной информации нет.

По данным корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ракета Х-38 имеет дальность до 70 км, её скрость полёта превышает 2 М.

22 февраля телеканал «Россия 1» показал видео боевых полётов беспилотника «Орион» в Сирии, во время которых по террористам было нанесено 17 ударов.