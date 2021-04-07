«Серьёзно уступают России в регионе»: как США намерены отстаивать свои интересы в Арктике

США «очень внимательно следят» за Россией в Арктике. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что Арктика — «ключевая территория, чрезвычайно важная для обороны» Соединённых Штатов, и назвал регион «уязвимым перед усиливающейся конкуренцией». По мнению экспертов, в Вашингтоне осознают, что уступают России в Арктике. При этом усилия Москвы направлены исключительно на обеспечение безопасности собственных маршрутов.

Российская военная деятельность и наращивание инфраструктуры в Арктике не остаются незамеченными. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга. По его словам, американские военные хорошо осведомлены о действиях РФ в регионе.

«Не вдаваясь в конкретные выводы анализа разведки, отмечу, что, разумеется, мы очень внимательно за этим следим», — заявил он.

Как отметил Кирби, Арктика — «ключевая территория, чрезвычайно важная для обороны» Соединённых Штатов. Этот регион он также назвал «потенциальным стратегическим коридором» между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США, из-за чего, по словам пресс-секретаря, «он уязвим перед усиливающейся конкуренцией».

В Пентагоне также заявили, что по мере таяния арктических льдов открываются новые возможности для транзита через Арктику, а также «устраняются естественные преграды, на которые Россия когда-то полагалась для защиты своих интересов в регионе».

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«Теперь она (РФ. — RT) стремится укрепить свою безопасность путём восстановления аэродромов советских времён, расширения сети ракетных систем противовоздушной и береговой обороны, а также развития потенциала по ограничению и воспрещению доступа и манёвра», — отмечается на сайте американского оборонного ведомства.

В этом же сообщении приводится и выдержка из Арктической стратегии Пентагона, опубликованной в 2019 году.

«Для достижения своих целей в этих регионах стратегические конкуренты могут предпринимать в Арктике злонамеренные действия или меры принуждения. Министерство обороны (Соединённых Штатов. — RT) должно быть готово защищать интересы национальной безопасности США путём принятия соответствующих мер в Арктике в рамках поддержания благоприятного баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе», — цитирует ведомство документ.

Накануне начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей сообщил, что только за последний год Соединённые Штаты провели в Арктике более 20 различных учений и операций.

«Наше присутствие в Арктике уже не редкость; оно становится неотъемлемой частью нашей деятельности, в особенности, я бы сказал, в зоне ответственности Европейского командования вооружённых сил США», — заявил он на мероприятии, организованном Defense Writers Group. Его слова приводятся на сайте Военно-морского института США (USNI).

Арктическая активность

Напомним, в феврале и марте 2020 года в Арктике состоялись совместные манёвры США и Канады Arctic Edge — 2020. В тренировках тогда приняли участие около 1 тыс. военных всех видов войск Соединённых Штатов и члены Командования совместных операций Канады. Перед ними стояла задача определить «способности вооружённых сил вести тактические действия в экстремально холодных погодных условиях».

Кроме того, в прошлом году 2 марта на севере Норвегии начались масштабные учения государств НАТО Cold Response, в которых было задействовано около 15 тыс. военных из десяти стран, в том числе из США. Планировалось, что манёвры будут проходить более двух недель, однако их завершили досрочно из-за пандемии COVID-19.

Как уточнялось, учения были направлены «на отработку боевых действий высокой интенсивности в суровых зимних условиях».

«Другим важным аспектом учений является отработка действий по применению значительного потенциала десантных сил и средств. Сюда относится практическое освоение взаимодействия между силами, действующими на берегу, и силами, оказывающими поддержку с прибрежных районов», — отмечалось в сообщении на сайте норвежских ВС.

Военные США

© U.S. ARMY

Уже в марте текущего года США и Канада провели совместные учения по ПРО в Арктическом регионе «Объединённое жало» (Amalgam Dart). Об этом заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Целью манёвров было повысить боеготовность и продемонстрировать «возможности по обороне северных подступов к территории» США и Канады.

Незадолго до начала этих тренировок NORAD и Северное командование Вооружённых сил США (USNORTHCOM) опубликовали совместную стратегию. В документе сообщается об обеспокоенности американских и канадских военных активизацией деятельности РФ в Арктическом регионе.

«Развёртывание Россией усовершенствованных крылатых ракет большой дальности, способных после пуска с её территории преодолеть северные подступы и попытаться поразить цели в США и Канаде, стало главной военной угрозой на арктическом направлении», — говорится в документе.

Между тем 16 марта на слушаниях в комитете сената США по вооружённым силам американский генерал Глен Ван Хёрк выступил за идею формирования базы ВМС в американском городе Ном (штат Аляска). Необходимость такого шага в верхней палате конгресса объяснили растущим военно-морским присутствием российской стороны в регионе и военно-техническим отставанием Соединённых Штатов.

«Наверстать упущенное»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, последние действия и заявления американской стороны говорят о том, что Соединённые Штаты всё больше задумываются о своих интересах в Арктическом регионе.

«Вашингтону важна Арктика, в первую очередь с точки зрения сохранения своего мирового лидерства. Однако в США уже осознали, что они серьёзно уступают России в этом регионе, которая является там одной из лидирующих сил», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Как пояснил Блохин, в своё время США, вместо того чтобы сконцентрироваться на развитии Арктического региона, «сосредоточились на ведении военных интервенций на Ближнем Востоке».

«Теперь они нуждаются в колоссальном наращивании своих военных сил в Арктике, в том числе военно-морских. Однако на то, чтобы добиться таких результатов, как у РФ, у США уйдут долгие годы. Чтобы наверстать упущенное и обосновать свои претензии присутствия, США создают новые стратегии и концепции. Но это не поможет им быстро нарастить производственные мощности и создать альтернативы российским ледоколам», — сказал эксперт.

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При этом американское руководство всегда бурно и в негативном ключе реагирует на усилия России по укреплению системы безопасности на её арктических территориях, отметил Блохин.

«Было бы странно, если бы Москва этого не делала в условиях усиленной конфронтации с Западом. Сегодня Арктика становится настоящей сокровищницей природных ресурсов, в том числе газа и углеводородов, которых на планете становится всё меньше. Конкуренция между великими державами лишь ужесточается. США крайне встревожены тем, что из-за таяния льдов РФ получит доступ ко всем этим богатствам, а они нет. Кроме того, Соединённые Штаты имеют виды на Северный морской путь, который в перспективе можно будет использовать намного эффективнее, чем Суэцкий канал», — заявил аналитик.

Как пояснил в комментарии RT профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, эксперт по геополитическим проблемам современной Арктики Лев Воронков, РФ «восстанавливает инфраструктуру обеспечения своей безопасности» в Арктическом регионе.

«При этом усилия российской стороны в этой области не нацелены против какого-либо другого государства, будь то США или Канада. Россия обеспокоена обеспечением собственных интересов и безопасности своих маршрутов в Арктике», — считает эксперт.

Атомная подводная лодка ВМС США Alexandria в Арктике

© U.S. Navy

При этом Воронков подчеркнул, что, несмотря на агрессивные выпады в сторону РФ и обвинения США, само арктическое сотрудничество между странами всё ещё строится во многом на базе консенсуса, общих совместных интересов и совместного стремления защищать их.

«А то, что иногда воспроизводят представители американских военных или других ведомств, издержки внутренней политической кухни Соединённых Штатов. Профильные специалисты, в том числе представители США, отвечающие за арктическую политику, достаточно спокойно и взвешенно оценивают те усилия, которые предпринимает Россия по обеспечению безопасности Северного морского пути и региона в целом», — заключил эксперт.