В Пентагоне заявили об отслеживании активности России в Арктике
- Reuters
«Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию», — заявил Кирби.
По его словам, «ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики».
«Вместе с тем мы признаём, что Артика — ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов», — добавил он.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит на инвестпроекты в Арктике более 214 млрд рублей.
Также вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в российской Арктике планируют создать глобальный научно-образовательный и технологический центр.