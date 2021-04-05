В Пентагоне заявили об отслеживании активности России в Арктике

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Соединённые Штаты отслеживают активность России в Арктике. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
В Пентагоне заявили об отслеживании активности России в Арктике
  • Reuters

«Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию», — заявил Кирби.

По его словам, «ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики».

«Вместе с тем мы признаём, что Артика — ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит на инвестпроекты в Арктике более 214 млрд рублей.

Также вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в российской Арктике планируют создать глобальный научно-образовательный и технологический центр.

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