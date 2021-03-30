В российской Арктике планируют создать глобальный научно-образовательный центр

В российской Арктике планируют создать глобальный научно-образовательный и технологический центр, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Работы пройдут в рамках программы развития Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

«Новый горизонт развития университета, который находится на родине великого русского учёного Михаила Ломоносова, связан с проектом создания интеллектуального центра мирового уровня. На его базе будет осуществляться не только обучение новых кадров, но и прорабатываться векторы развития арктических территорий, а также проводиться исследования и осуществляться сопровождение их внедрения», — сказал Чернышенко.

По его словам, на базе центра предполагается активное международное взаимодействие.

Программа развития предусматривает такие направления, как «Арктические экосистемы», «Жизнедеятельность человека в Арктике», «Ресурсы Севера и Арктики», а также цифровое развитие и формирование НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» и ряд других.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит на инвестпроекты в Арктике более 214 млрд рублей.