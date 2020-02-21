Зона интересов: в США обвинили Россию в «агрессивных действиях» в Арктике

В США заявили об обеспокоенности «агрессивными действиями» России в Арктике. Это стало одной из тем заседания, состоявшегося в нижней палате конгресса Соединённых Штатов. Спикеры заявили о росте военной активности РФ в Арктике. Однако, как подчёркивают опрошенные RT эксперты, Москва стремится к развитию Арктики как зоны мира и сотрудничества, что последовательно отражается в российских программных документах.

В Соединённых Штатах вновь заявили об обеспокоенности «агрессивными действиями» России в Арктике. Подобную позицию в нижней палате конгресса США озвучили председатель подкомитета по вопросам перевозок и морской безопасности Лу Корреа, а также его коллега — глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей Бенни Томпсон. С заявлениями американских чиновников ознакомился RT.

Так, в ходе выступления Корреа отметил, что Россия в течение последних лет активно работает над увеличением числа военных объектов в Арктике, активизирует деятельность Вооружённых сил в регионе.

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«Я крайне обеспокоен числом агрессивных действий, предпринимаемых в данном регионе другими странами, в первую очередь Россией и Китаем… В последние годы Россия увеличила число военных объектов и активизировала деятельность своих Вооружённых сил в Арктике, совершая крупные капиталовложения в средства для расширения масштабов своих морских операций», — сказал он.

Кроме того, конгрессмен уточнил, что США «считают своей обязанностью» обеспечить защиту экономических интересов страны из-за роста активности в регионе в целом.

Однако, по его словам, ведомство, в компетенцию которого входит в том числе реализация перечисленных выше задач, — Береговая охрана США — не имеет достаточных ресурсов. Корреа и Томпсон отмечают, что в настоящее время Береговая охрана располагает лишь двумя полярными ледоколами (тяжёлый полярный ледокол Polar Star, срок службы которого истёк, и средний ледокол Healy), и подчёркивают, что для успешного выполнения миссий в Арктике ведомству потребуется шесть кораблей ледового класса.

Томпсон, в свою очередь, указал, что если Соединённые Штаты не увеличат инвестирование в стратегии, ресурсы и персонал, то Береговой охране «грозит риск дальнейшего отставания» от конкурентов в регионе.

Напомним, что ранее в Исследовательской службе конгресса США сообщили о старте программы поставки кораблей ледового класса Береговой охране США (The Coast Guard Polar Security Cutter), цель которой заключается в приобретении в перспективе трёх тяжёлых полярных ледоколов и трёх ледоколов среднего класса. Отмечалось, что общая стоимость судов составит несколько миллиардов долларов.

«В рамках программы поставки кораблей ледового класса Береговой охране США планируется приобрести сначала три новых корабля, а именно три тяжёлых полярных ледокола, а затем, через несколько лет, — до трёх новых ледоколов среднего класса», — уточнили в Исследовательской службе американского конгресса.

Согласно подсчётам Береговой охраны, общие расходы на покупку трёх кораблей ледового класса составят около $1 млрд за первый корабль, $792 млн за второй и $788 млн за третий. Ориентировочная суммарная стоимость — приблизительно $2,6 млрд.

Обеспокоенность Соединённых Штатов активностью других государств в Арктике в первую очередь обусловлена тем, что в Вашингтоне пересмотрели своё отношение к региону. Такое мнение в беседе с RT выразил заместитель директора по международному сотрудничеству Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Андрей Подоплёкин.

Ледокол США Polar Star

Reuters

© U.S. Coast Guard

«Их целью является обеспечение лидерства, как они это называют, либо, попросту говоря, доминирования в данном регионе. С этой точки зрения, очень важно то, как они воспринимают положение и успехи других стран», — отметил он.

При этом Подоплёкин усомнился, что Соединённые Штаты в ближайшей перспективе смогут добиться успехов в вопросе дальнейшего освоения Арктики. По его словам, США значительно уступают конкурентам в регионе. Это касается, например, уровня развития транспортных технологий, возможностей освоения природных ресурсов в экстремальных климатических условиях.

«Здесь у России есть чему поучиться, и в этом плане наша страна имеет огромный задел, который США, даже при их экономической мощи, вряд ли в состоянии восполнить в ближайшие лет десять», — подчеркнул эксперт.

Военный компонент

Перед подкомитетом палаты представителей конгресса Соединённых Штатов по вопросам перевозок и морской безопасности также выступили вице-комендант Береговой охраны США адмирал Чарльз Рэй и заместитель помощника госсекретаря по вопросам безопасности в Северной Европе, Балтии и Арктике Майкл Мёрфи.

В рамках заседания спикеры отметили, что Россия ведёт строительство военных объектов в Арктике — воздушных баз, портов, — размещает на территории региона новые системы вооружений.

«В настоящий момент российское правительство перестраивает и расширяет свои военные базы, которые некогда перестали использоваться. Обновление затронет авиабазы, порты, системы вооружений, дислоцированные в районе войска, средства системы оповещения о морской обстановке и сферу поисково-спасательных операций», — уточнил Рэй.

Адмирал напомнил, что, согласно Арктической стратегии Береговой охраны Соединённых Штатов 2019 года, Вашингтон «подтвердил свои обязательства» в вопросах защиты национальных интересов страны в Арктике. Документ, в частности, предполагает реализацию трёх подходов «для достижения долговременного успеха» США в регионе.

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Майкл Мёрфи, в свою очередь, указал, что Россия, помимо укрепления боевого потенциала в Арктике, в октябре прошлого года провела военные учения в регионе — «самые масштабные» со времён окончания холодной войны, — что также стало предметом обеспокоенности американской стороны.

«Россия направила согласованные усилия на формирование в Арктике сети из комплексов ПВО, береговых ракетных комплексов, радиолокационных станций дальнего обнаружения, спасательных центров и различных датчиков. В октябре 2019 года состоялись самые масштабные после окончания холодной войны российские военные учения в Арктике», — сказал конгрессмен.

В связи с этим Мёрфи отметил необходимость противостояния росту влияния Москвы в регионе. Так, дипломат уточнил, что Вашингтону следует пересмотреть свою политику, учитывая новые реалии, в том числе возобновление конкуренции крупных держав в Арктике.

Как объяснил доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, Россия не столько создаёт, сколько воссоздаёт те объекты, которые находились в Арктике во времена СССР: системы наблюдения за воздушным пространством, системы баз и пунктов базирования военно-морского флота, торгового судоходства. В беседе с RT эксперт добавил, что США, обвиняя РФ в «милитаризации» Арктики, также не упускают возможности вести активную военную деятельность в регионе и выражают «крайнее недовольство» тем, что Россия восстанавливает там своё присутствие.

«Они развернули на Аляске, во-первых, системы противоракетной обороны; во-вторых, на Аляске расположена станция чисто военного назначения HAARP… В-третьих, там расположены несколько баз истребительной авиации F-15 (в интересах противовоздушной обороны опять-таки этого региона), плюс к тому же в этом регионе Соединённые Штаты Америки развернули группировку сухопутных войск, которая контролирует Аляску главным образом», — сказал Сивков.

Более того, в последние годы РФ отмечает рост активности Североатлантического альянса в Арктике. Об этом ранее заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев. По его словам, в регионе продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых сил НАТО, «общее количество которых увеличилось на 17%, разведдеятельность возросла на 15%».

В октябре 2018 года страны НАТО провели крупнейшие за несколько лет учения в Арктике. В манёврах Trident Juncture в Норвегии участвовали около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны. В рамках мероприятий были задействованы 250 летательных аппаратов, 65 кораблей и 10 тыс. бронемашин.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок в разговоре с RT подчеркнул, что восстановление Москвой позиций в Арктике проводится исключительно для защиты российского суверенитета над этим регионом.

«Россия восстанавливает своё присутствие в этом регионе, а Соединённые Штаты, естественно, обеспокоены, что Россия будет в единоличном плане претендовать на Северный морской путь», — сказал эксперт.

Норвежский солдат в ходе военных учений, март 2013 года

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© Robert Nickelsberg

Зона мира и сотрудничества

Недружественная риторика Соединённых Штатов в адрес РФ относительно деятельности в Арктическом регионе отражается не только в заявлениях американских официальных лиц, но и в программных документах. Так, в принятой ранее Арктической стратегии Береговой охраны США говорится, что Москва и Пекин угрожают интересам Вашингтона в этом регионе.

«В связи с тем, что Россия и Китай по всему миру постоянно ставят под сомнение международный порядок, основанный на правилах, возникают опасения, что они аналогичным образом будут препятствовать и сохранению мирной стабильности в Арктике», — уточняется в тексте.

Говоря об особенностях российской политики в Арктике, министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Москва считает приоритетом защиту своих национальных интересов в регионе в связи с тем, что он стал объектом территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов для ряда государств. Для обеспечения эффективной работы в Арктическом регионе РФ работает над развитием в том числе военной инфраструктуры.

Как уточнил Андрей Подоплёкин, для России естественно желание обеспечить безопасность своих северных границ. По словам эксперта, население Арктической зоны Российской Федерации превышает 2 млн человек — это более половины всего населения мировой Арктики. Более того, арктическое побережье — самая крупная прибрежная зона РФ, которая располагает большими запасами нефтегазовых ресурсов и ценнейшими породами рыбы холодных морей.

«Силы и средства, которые размещаются Российской Федерацией в Арктике, очевидно, не имеют никакого наступательного характера… Другое дело, как США трактуют эти наши действия. Способности нашей страны могут восприниматься как угроза, но Россия — и это чётко провозглашается — стремится к развитию Арктики, как зоны мира и сотрудничества, это чётко обозначено в Стратегии развития Арктической зоны РФ, во всех наших декларациях и заявлениях, сделанных в рамках Арктического совета», — объяснил Подоплёкин в разговоре с RT.